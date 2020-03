Walter Ricciardi dell’Oms avvisa: “Per i fumatori che si infettano la prognosi è decisamente peggiore”

Sembra quasi una banalità ma, sicuramente, è bene ricordarlo. A farlo presente è Walter Ricciardi, in passato presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e attualmente membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Salute. Su Twitter il medico ci ha tenuto a dare un avviso diretto ai fumatori mettendo in chiaro che, ora più che mai, sarebbe il momento giusto per smettere definitivamente di farlo.

Fumatori coronavirus: per loro la prognosi è «decisamente peggiore»

avviso ai fumatori: chi fuma e si infetta con il #coronavirus ha una prognosi decisamente peggiore, cercate di smettere quanto prima — Walter Ricciardi (@WRicciardi) March 12, 2020



Il rischio di una prognosi decisamente peggiore. Queste le parole del Dottor Ricciardi per definire il pericolo che i fumatori corrono se infettati da coronavirus. Il medico ha scelto di affidare il messaggio a Twitter definendolo con un vero e proprio «avviso ai fumatori» e un invito a «smettere quanto prima» poiché «chi fuma e si infetta con il coronavirus ha una prognosi decisamente peggiore». Più chiaro di così di muore, quindi.

La lotta al coronavirus sarà lunga

Secondo il consulente del ministero della Salute ci attende una lunga battaglia per debellare il coronavirus, lunga almeno fino all’estate. Non manca il riferimento alla Sars, «che era meno contagiosa» e che «finì verso maggio-giugno». Il medico ha definito il coronavirus molto più contagioso, aggiungendo che secondo lui «se ci va bene e lavoriamo tutti insieme, dovremo arrivare all’estate». Allora, e solo allora, potremo tornare a condurre una vita normale. E rispetto al movimento di persone da nord a sud e gli assembramenti nello scorso weekend «pagheremo le conseguenze la prossima settimana, quando finirà il periodo di incubazione del virus. Particolarmente «Roma e Napoli». Sull’andamento del virus, secondo Ricciardi «dovremo aspettare almeno due settimane per vedere una diminuzione: questa settimana continueranno a aumentare; la prossima speriamo si stabilizzino, ma soprattutto vedremo altri paesi trovarsi nella situazione in cui era l’Italia».

(Immagine copertina dal profilo Facebook di Ricciardi+tweet)