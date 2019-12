Anastasiya ha detto che non sapeva di avere 70mila nella borsa

A sua insaputa. Questa la sintesi della risposta data da Anastasiya Kylemnyk al giudice per le indagini preliminari che questa mattina l’ha interrogata a Roma. La giovane, di origini ucraine, ha detto che non conosceva il contenuto della borsa che, in realtà, aveva al suo interno ben 70mila euro che – secondo il pubblico ministero – sarebbero serviti per completare l’acquisto di un notevole quantitativo di cocaina. E nel scagionare se stessa (o nel tentativo di farlo) ha ribadito l’estraneità a questa vicenda anche del suo fidanzato, ucciso nell’agguato del 23 ottobre scorso fuori dal John Cabot Pub di Roma. L’omicidio Luca Sacchi continua ad avere più ombre che luci, almeno nel contorno che ha accompagnato questa tragedia.

LEGGI ANCHE > Secondo i pm, Anastasiya e Giovanni Princi avevano una relazione

«Non sapevo dei 70mila euro nello zaino – ha detto Anastasiya Kylemnyk, accompagnata dal suo legale, rispondendo alle domande del gip Costantino De Robbio -. Io e Luca siamo assolutamente estranei alla vicenda». Un’inconsapevolezza che già aveva palesato negli istanti successivi all’omicidio Luca Sacchi, con una vicenda che si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in una brutta storia condita da droga e accordi per lo spaccio.

Omicidio Luca Sacchi, Anastasiya non sapeva nulla dello zaino

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci – sostenute anche dall’idea che il pm si è fatto su tutta questa vicenda analizzando i contenuti di chat criptate – su una presunta relazione parallela tra Anastasiya e Giovanni Princi. Una vicenda oscura che, però, aprirebbe un nuovo fronte attorno alla barbara uccisione di Luca Sacchi. Ora la dichiarazione della giovane sarà valutata dal gip De Robbio per verificare il suo effettivo coinvolgimento in questa vicenda che – oltre al tragico fatto di cronaca – si circonda da un alone fatto di criminalità oscura in quel di Roma.

(foto di copertina: ANSA / FACEBOOK ANASTASIYA KLMEMNYK)