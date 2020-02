Il Pd chiede la sospensione della mostra di Oliviero Toscani per Parma capitale della Cultura 2020

Doveva essere un’iniziativa per celebrare Parma in tutta la sua bellezza attraverso gli scatti di un grande artista. Ora, però, l’iniziativa e la mostra con le fotografie di Oliviero Toscani rischia di saltare. Quest’anno Parma è stata nominata Capitale della Cultura 2020 e, secondo le previsioni e l’organizzazione, il tutto avrebbe dovuto avere come punto di partenza quell’esposizione di immagini scattate dal famoso fotografo milanese. Ma quell’infelice e grave frase pronunciata in radio sul Ponte Morandi, ora mette a repentaglio questa iniziativa.

A poco potrebbe servire la lettere di scuse scritta e firmata dallo stesso Oliviero Toscani sulla Gazzetta di Parma. Il fotografo, infatti, si è cosparso il capo di cenere rivolgendosi anche ai cittadini parmensi. La eco di quella sua uscita da Un Giorno da Pecora (su Rai Radio 1), ha avuto una portata nazionale che ha provocato l’indignazione su molti fronti. Quasi tutti i fronti. Le persone che hanno difeso l’indelicata dichiarazione del fotografo si contano sulle dita di una mano e la cessazione del rapporto di collaborazione con il gruppo Benetton ne è la certificazione.

Oliviero Toscani rischia lo stop della sua iniziativa a Parma

Ora, però, Oliviero Toscani rischia di perdere un altro pezzo. Perché a chiedere la rimozione del’iniziativa che porta il suo nome – la mostra fotografica per celebrare Parma capitale della Cultura 2020 – è il Partito Democratico locale: «Noi crediamo che il ritorno d’immagine sarebbe compromesso, indipendentemente dalle scuse, e che quindi l’iniziativa vada sospesa», ha detto Lorenzo Lavagetto (capogruppo dem a Parma). Ora la decisione dovrà esser presa dal Comune.

La mostra in programma dal 13 al 20 febbraio

Il sindaco Federico Pizzarotti, ora, dovrà decidere se cedere alla richiesta del Partito Democratico oppure seguire lungo la strada già segnata. La mostra ‘Imagine Parma – Points of view’, prenderà il via giovedì 13 febbraio e sarà aperta al pubblico per una settimana, sotto la direzione artistica di Oliviero Toscani. Salvo ripensamenti dell’ultima ora.

(foto di copertina: da Instagram)