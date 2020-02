Il gruppo Benetton interrompe i rapporti lavorativi con Oliviero Toscani

La fine di un'Era per quelle dichiarazioni sul Ponte Morandi

Le scuse non sono bastate e il loro peso è stato di gran lunga inferiore a quelle dichiarazioni sul Ponte Morandi. Così il gruppo Benetton contro Oliviero Toscani e il fotografo milanese perde la collaborazione che andava avanti da decenni. La fine del rapporto – e da quel che si legge nel contratto sembra essere una decisione unilaterale – arriva direttamente da Luciano Benetton che, oltre a dissociarsi da quelle parole pronunciate dal fotografo milanese nel corso del suo intervento a Un Giorno da Pecora di martedì 4 febbraio, ha annunciato la cessazione del rapporto lavorativo.

LEGGI ANCHE > Autostrade si dissocia dalle parole di Oliviero Toscani: «Affermazioni incomprensibili»

«Benetton Group, con il suo Presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del Ponte Morandi – si legge in una nota diffusa nel primo pomeriggio di giovedì 6 febbraio 2020 -, prende atto dell’impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo». Da oggi in poi, quindi, le campagne pubblicitarie non saranno più curate dal fotografo milanese.

Benetton contro Oliviero Toscani, la fine di un’Era

Il comunicato del gruppo Benetton contro Oliviero Toscani è il punto finale di una storia di amore e collaborazione creativa iniziata nel lontano 1982. Fino al 200, infatti, al fotografo milanese era stato assegnato l’onere e l’onore di curare le campagne pubblicitarie che hanno reso grande il brand nel mondo. Poi, per alcuni anni, le loro strade di sono separate, fino al ritorno insieme del 2018. Ora, però, la collaborazione sembra essere arrivata al capolinea, senza possibilità di ripartenza.

Le dichiarazioni del fotografo

A causare lo strappo finale è stata segnata dalla dichiarazione rilasciata a Un giorno da Pecora, quando Oliviero Toscani – rispondendo alle polemiche sulla foto delle Sardine a Fabrica proprio con Luciano Benetton – aveva dichiarato: «A chi vuole che interessi se crolla un ponte», facendo riferimento alla tragedia del 14 agosto del 2018 con il crollo del Ponte Morandi di Genova.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Oliviero Toscani)