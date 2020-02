Autostrade si dissocia dalle parole di Oliviero Toscani: «Affermazioni incomprensibili»

La dichiarazione di Oliviero Toscani – durante la trasmissione Un Giorno da Pecora (Rai Radio1) andata in onda martedì 4 febbraio – ha provocato rabbia e indignazione. Il fotografo milanese aveva detto «a chi vuole che interessi se crolla un ponte», replicando alle polemiche per quell’ormai famoso scatto (in cui compariva anche lui) che vedeva protagonista i quattro leader bolognesi delle Sardine e Luciano Benetton a Fabrica al ‘Centro di formazione per giovani comunicatori’. Una dichiarazione che ha portato alla reazione anche di Autostrade per l’Italia che si è dissociata e ha condannato queste parole, ricordando il loro impegno al fianco delle famiglie delle vittime del Ponte Morandi.

LEGGI ANCHE > I familiari delle vittime del Morandi contro Oliviero Toscani che aveva detto «a chi interessa se cade un ponte»

«Non comprendiamo assolutamente le affermazioni di Oliviero Toscani. In ogni caso, credo sia giusto ribadire che la tragedia del Morandi è stata e sarà sempre una tragedia gravissima e ingiustificabile, e che porteremo il dolore che ha causato dentro di noi per tutta la vita – si legge nel comunicato di Autostrade per l’Italia, attraverso le parole dell’amministratore delegato Roberto Tomasi -. È un sentimento che unisce tutti gli uomini e le donne che operano ogni giorno nella nostra azienda».

Autostrade si dissocia dalle parole di Oliviero Toscani

In mattinata era emersa anche la legittima rabbia da parte dei familiari delle vittime del Ponte Morandi che aveveno espresso tutto il loro malcontento (per usare un eufemismo) nei confronti di Oliviero Toscani per quell malaugurata uscita radiofonica censurabile. E anche a loro va il pensiero dei vertici di Autostrade: «Proprio per questo abbiamo cercato, con umiltà e per quanto possibile, di lenire le ferite della tragedia dimostrando la nostra vicinanza ai familiari delle vittime, a tutte le persone coinvolte e alla comunità genovese».

(foto di copertina: da Facebook)