Uno stratagemma ingegnoso ma che alla fine non li ha salvati. Per nascondere la cocaina da vendere in monodosi, marito e moglie di Cormano avevano scelto le bustine di Oki. Una volta svuotate del medicinale, le riempivano della sostanza stupefacente per rivenderla nell’hinterland di Milano.

Riempivano le bustine di Oki di cocaina: marito e moglie arrestati

Lunedì 18 novembre una coppia di Cormano è finita agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella loro dimora i carabinieri della compagnia di Sesto hanno ritrovato 41 grammi di cocaina già suddivisa nelle bustine svuotate di Oki, popolare antidolorifico, e pronte per lo spaccio. Durante la perquisizione gli agenti hanno ritrovato anche 5 grammi di marijuana e tutto l’occorrente per confezionare le dosi di sostanze stupefacenti. I due verranno processati per direttissima.

(Credits immagine di copertina: Screen della pubblicità del prodotto Oki https://okitask.it)