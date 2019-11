La morte del cane antidroga Rocky ha commosso tutta la città di Thiene, in provincia di Vicenza. Il pastore tedesco, morto a soli tre anni per una torsione dello stomaco, era una star del Consorzio di polizia locale Nordest Vicentino e Alto Vicentino, popolare per le sue operazioni sempre ben riuscite e per la sua simpatia dimostrata con i bambini durante le lezioni nelle scuole elementari. Ed era caro anche agli spacciatori della zona, che hanno voluto omaggiarlo a modo loro.

I pusher di Thiene omaggiano il cane antidroga deceduto: «Anche noi abbiamo un cuore»

LEGGI ANCHE> Il Vicenza «ingaggia» come raccattapalle minorenni in shorts

«Saremo criminali, spacciatori, delinquenti, ma anche noi abbiamo sentimenti». Comincia con queste parole il biglietto di cordoglio ritrovato nel garage del comando dagli agenti della Polizia locale nordest vicentino a Thiene. «Un cane non può avere alcuna colpa e quello che è successo dispiace pure a noi – continua il messaggio di cordoglio Magari avete pensato che avessimo stappato una bottiglia ma non è così». «Ciao Agenti, – si conclude – Buona Caccia. Ciao Rocky». E a certificare l’autenticità della provenienza dell’originale biglietto, un piccolo omaggio: un sacchettino contenente della droga.

(Credits immagine di copertina: Twitter)