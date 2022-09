Ofcom indaga su concorrenza in servizi cloud Google

L’autorità britannica di regolazione delle società di comunicazione (Ofcom) avvierà un’indagine, in collaborazione con quella per la concorrenza e il mercato (Cma), per verificare eventuali posizioni dominanti di giganti tecnologici come Amazon, Microsoft e Google nel mercato dei servizi cloud. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa AdnKronos.

LEGGI ANCHE –> Gli effetti dell’annuncio della mobilitazione parziale di Putin in Russia sulle ricerche Google

Lo ha reso noto l’Ofcom, la quale ha specificato che lancerà uno studio “nelle prossime settimane” per valutare il corretto funzionamento della concorrenza e del mercato o eventuali barriere contro l’accesso di nuovi attori che limitino l’innovazione e la crescita del settore e che i risultati dovrebbero essere pronti entro la fine dell’anno. Se dovesse emergere una limitazione della concorrenza tale da danneggiare consumatori e imprese, l’autorità può intraprendere azioni di contrasto, raccomandare al governo modifiche regolamentari o normative, oppure deferire la questione alla Cma per ulteriori indagini. I tre cosiddetti “hyperscaler” raccolgono insieme circa l’80% dei ricavi nel mercato dei servizi cloud pubblici del Regno Unito, rileva l’autorità inglese, che nel prossimo anno avvierà anche una più ampia indagine su servizi di messaggistica come Whatsapp, FaceTime e Zoom, oltre che su assistenti vocali intelligenti e televisori connessi a internet.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]