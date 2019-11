Il caso Nutella Biscuits introvabili. E su Amazon costano 12 euro a confezione

La dolcezza non ha prezzo, ma a volte può essere molto cara. In Italia, dallo scorso ottobre, è scoppiata la Nutella Biscuits Mania: i biscotti, prodotti dalla Ferrero con una ricetta a base della più famosa crema spalmabile alla nocciola del mondo, sono introvabili nei supermercati e negli esercizi commerciali. Trovare qualcuno che abbia avuto l’onore si assaggiarli è un’impresa quasi mitologica. Eppure, anche scorrendo le bacheche social, chi ha avuto l’opportunità di trovare una confezione ne parla come di una vera e propria delizia. Gli scaffali, però, sono spesso vuoti e questi racconti sembrano essere leggende.

L’eco mediatica dei Nutella Biscuits ha, ovviamente, scatenato anche la proliferazione del commercio online a prezzi gonfiati. Partiamo dal price tag: al momento della messa in venduta, la Ferrero ha indicato un prezzo consigliato di 2,90 euro per una confezione da 304 grammi. Si tratta di una cifra in linea con il prodotti similari venduti nel reparto biscotti dei vari supermercati. Ma ora sono introvabili. I primi dati di vendita parlano di 57 milioni di biscotti venduti – in poco più di tre settimane, dopo un avvio deludente -, con buona parte del commercio avvenuto nel Nord Ovest, non a caso la zona in cui risiede la storica sede della Ferrero.

Perché non si trovano più Nutella Biscuits?

Come spiegato dalla società di rilevazione Iri alla rivista online Dissapore, la velocità di acquisto dei Nutella Biscuits è di gran lunga superiore rispetto agli altri prodotti. In pratica: non si fa in tempo a riempire gli scaffali che le confezioni vengono voracemente acquistate con una velocità che è più del doppio rispetto alla concorrenza. Ed è questo uno dei motivi principali che rendono mitologica la ricerca di una pacchetto da 304 grammi di biscotti alla Nutella.

E su Amazon si fa speculazione

Cosa fare, dunque? Se si è incuriositi – o con le papille gustative innamorate del sapore dei Nutella Biscuits – si può provare a rivolgersi ad Amazon, ma con accortezza e consapevolezza. Cercando quei biscotti sul principale portale di e-commerce, si trovano prezzi al di fuori del mercato. Tre sono le ‘offerte’: c’è chi vende una confezione da 304 grammi a 11,99 euro, chi ne vende tre a 29,90 euro (9,96 euro a pacchetto) e chi, alla fine, li vende alla modica cifra di 46,99 euro per sei confezioni (7,83 euro a pacco). Numeri fuori mercato che rendono un peccato di gola pesante. E non solo a livello calorico.

(foto di copertina: ANSA/CLAUDIA GRECO)