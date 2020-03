Tutte le ipotesi sui nuovi orari dei supermercati e i comportamenti da seguire

La premessa doverosa è che, nel momento in cui si scrive questo articolo, non sono state ancora attuate misure del governo su nuovi orari supermercati. Tuttavia, non è da escludere che nei prossimi giorni l’esecutivo interverrà per dare indicazioni a proposito di una nuova stretta nei locali che vendono generi alimentari e beni di prima necessità. In alcune regioni, inoltre, sono già state date disposizioni su orari di chiusura e delle aperture domenicali, mentre alcune catene hanno eliminato il servizio di spesa h24.

Nuovi orari supermercati, le varie ipotesi

In Lazio, ma anche in altre regioni italiane, gli orari di chiusura dei supermercati sono stati fissati alle ore 19, mentre per quanto riguarda la domenica, sono state disposte alcune chiusure (in alternanza settimanale) o riduzioni di orario fino alle 15. Ma la gestione di questi orari non è uniforme su tutto il territorio nazionale. Soltanto un ulteriore provvedimento da parte del governo potrebbe contribuire a rendere omogenea la situazione e a darci anche indicazioni sugli orari di accesso ai supermercati.

Proprio per questo motivo, dunque, il governo starebbe pensando a un contingentamento degli orari di lavoro nei supermercati, soprattutto nel finesettimana. Il sabato e la domenica, infatti, sono sempre stati dei giorni cruciali per l’emergenza coronavirus, dal momento che sembra ancora difficile limitare gli spostamenti delle persone nel week-end, quando non ci sono obblighi di lavoro, sia con presenza in sede, sia in smartworking.

Per questo si sta pensando di chiudere i supermercati la domenica e di limitare il loro orario di apertura di sabato. Questi nuovi orari supermercati hanno ovviamente il grande vantaggio di sottrarre una scusante a tutte quelle persone che proprio non riescono a rimanere all’interno delle proprie abitazioni e utilizzano il supermercato come un diversivo per uscire, aumentando i rischi di contagi. Tuttavia, penalizzerebbe quelle persone che, per motivi di lavoro, hanno soltanto il sabato e la domenica a disposizione per fare la spesa.

Nuovi orari supermercati, i pro e i contro

Quest’ultimo aspetto non è agevolato dalle chiusure anticipate anche nei giorni feriali disposte in alcune zone d’Italia e non è agevolato nemmeno dalle lunghe code che, necessariamente, si formano all’ingresso degli store, per permettere a tutti i cittadini di fare la spesa in sicurezza. Da questo punto di vista, stanno iniziando a diffondersi alcuni servizi in applicazioni che riescono a informare in tempo reale sulle code davanti ai supermercati.

Inoltre, è opportuno sottolineare come i nuovi orari supermercati andranno a favorire i tanti lavoratori della Grande Distribuzione, che in queste ore si stanno esponendo – più di altre categorie di lavoratori – ai rischi di contagio, tanto che in Svizzera, ad esempio, è partita una vera e propria campagna di reclutamento che fa leva sul motto «i nuovi eroi» applicabili a commessi e addetti alla cassa nei supermercati.