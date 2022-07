Ora Google Maps ti permette di ricevere notifiche dagli amici che condividono la loro posizione

Ci saranno nuove funzioni su Google Maps che potranno migliorare (o – a seconda dei casi – infastidire) le esperienze degli utenti. Tre saranno i nuovi aggiornamenti che verranno implementati sulla nuova funzionalità del servizio di mappe e di navigazione del colosso di Mountain View: sicuramente il più rilevante è quello della condivisione della posizione tra utenti, che permetterà alle persone di seguire il tracciato dell’utente stesso (un po’ come succede già con WhatsApp). Da un punto A a un punto B, il percorso da seguire, la tracciatura sulla mappa, il tempo di percorrenza: sono tutte informazioni che verranno condivise con questo nuovo aggiornamento dell’applicazione.

Nuove funzioni Google Maps: come funzionerà la condivisione della posizione

Con questa funzionalità, Google vorrebbe favorire maggiormente la condivisione delle esperienze di navigazione, cercando di “socializzare” uno strumento che, di partenza, è stato tarato su una consultazione di un singolo, per un servizio one-shot. La condivisione della posizione tra utenti, invece, permetterà di non esaurire la consultazione in un unico shot, ma di moltiplicare le visualizzazioni per un unico percorso e su un’unica traiettoria.

E per le persone che potrebbero essere infastidite da eventuali violazioni della privacy, Google ha precisato che chiunque condivida la propria posizione con un amico riceverà notifiche push regolari che gli faranno sapere che sta accadendo, nel caso in cui desideri rinunciare a questa funzionalità. Le altre due novità che caratterizzeranno Google Maps sono le viste aeree 3D di oltre 100 famosi monumenti di tutto il mondo e l’attivazione di servizi di monitoraggio del traffico sulle piste ciclabili, in modo tale da suggerire ai ciclisti i percorsi meno battuti o – al contrario – più frequentati.