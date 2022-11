Una nuova funzionalità di LinkedIn consentirà di programmare la pubblicazione dei post

LinkedIn, il social network utilizzato per pubblicare e diffondere contenuti relativi al mercato del lavoro e per cercare offerte di lavoro o persone da assumere nella propria azienda sta implementando una nuova funzionalità che consente di programmare un post da pubblicare in un secondo momento, proprio come si può fare già su Facebook, per esempio.

LEGGI ANCHE> LinkedIn scoraggerà i post che chiedono agli utenti di aggiungere like e reactions

Cosa si sa della nuova funzione per programmare i post su LinkedIn

Il social network di proprietà di Microsoft ha testato internamente la nuova funzionalità per alcuni mesi, secondo quanto emerso anche da un rapporto pubblicato ad agosto dallo sviluppatore e ricercatore Nima Owji. Ora sembrerebbe che LinkedIn sia pronto a lanciare la funzionalità e permettere agli utenti di utilizzarla.

Il consulente di social media Matt Navarra ha confermato ieri, proprio tramite un post su LinkedIn, che la nuova funzione per pianificare i post era disponibile nell’applicazione di LinkedIn per Android e nella versione Web. TechCrunch, un blog statunitense che che tratta temi legati alla tecnologia e all’informatica, ha scritto che tra le persone che fanno parte del proprio team solo alcuni avevano ottenuto la funzione e potevano utilizzarla e che poteva comunque confermare, basandosi su fonti indipendenti, che sulla versione Web la funzione è disponibile.

Le persone che hanno già ottenuto la funzione possono rendersene conto grazie all’icona che rappresenta un orologio e che compare accanto al pulsante “pubblica” quando si inizia a creare un post. Se l’utente decide di programmare il post e clicca sull’icona dell’orologio, le opzioni consentono di scegliere una data specifica e un orario, potendo scegliere tra fasce orari che procedono a intervalli di mezz’ora, per pubblicare il post.

Una funzione di questo genere è presente su molte piattaforme di social network ed è considerata utile soprattutto da chi utilizza i social network per lavorare, come gli influencer, ma anche da chi utilizza LinkedIn per promuovere il proprio lavoro e vuole quindi programmare la pubblicazione dei contenuti gestendo al meglio i tempi necessari per creare il contenuto e avendo la possibilità di pubblicarlo in un momento della giornata specifico e considerato favorevole per ottenere una maggiore visualizzazione.