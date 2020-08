Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 5 agosto

I numeri coronavirus 5 agosto parlano di un giorno difficile per la curva epidemiologica. La situazione nelle ultime 24 ore è fortemente peggiorata, soprattutto in seguito alla scoperta di nuovi e importanti focolai in Lombardia. Il numero dei nuovi contagi nella giornata di oggi è di 384 e porta il totale delle persone coinvolte nella pandemia in Italia a 248.803. Oggi ci sono stati anche 10 decessi in più rispetto alle ultime 24 ore: il computo complessivo delle vittime è di 35.181.

Numeri coronavirus 5 agosto, cosa c’è di positivo

Di positivo, rispetto ai primi giorni di questa settimana, in realtà c’è ben poco. L’unico dato significativo, da questo punto di vista, è il fatto che il numero di ricoverati in terapia intensiva resta fermo a 41. Non c’è nessun nuovo paziente all’interno dei reparti dove vengono ricoverati i casi più gravi. Ma le buone notizie si fermano qui.

Numeri coronavirus 5 agosto, cosa c’è di negativo

In realtà, i dati negativi sono moltissimi. Si parte dall’esplosione di un focolaio nel Mantovano con quasi 100 persone contagiate. Ma in tutta la Regione Lombardia oggi si è vissuta una giornata molto complessa, con 138 nuovi contagi. Solo in una regione su 20, la Valle D’Aosta, oggi la casella dei contagi è rimasta ferma a quota zero. L’emergenza non sembra passata. Oggi, si è registrato il dato peggiore da luglio. Rispetto a una settimana fa, il dato medio dei nuovi contagi giornalieri è aumentato di circa il 15%.