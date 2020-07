Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 30 luglio

I numeri coronavirus 30 luglio restituiscono un numero di nuovi contagi che arriva a sfiorare le 400 unità, precisamente 386 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore. I morti in tutta Italia sono stati 3, con i morti che salgono così a 35.132 da inizio pandemia. Oggi i guariti ammontano a 765, dato che porta il totale delle persone venute fuori dalla situazione a 199.796. Le ultime 24 ore hanno visto 61.858 tamponi effettuati, dato che si alza di più di 5 mila unità rispetto al giorno precedente.

LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 29 luglio

Numeri coronavirus 30 luglio, cosa c’è di positivo

Rispetto alla giornata di ieri il ministero della Salute ha comunicato che le vittime si sono dimezzate passando da 6 a 3. Questo dato sulla mortalità è il più basso da quando l’emergenza è cominciata. Zero nuovi casi registrati in Sardegna, Molise, Basilicata, Valle D’Aosta e Umbria.

Numeri coronavirus 30 luglio, cosa c’è di negativo

Il numero di contagi in Italia continua a salire, da ieri a oggi di più di 100 unità. Il forte aumento va visto anche in chiave del maggior numero di tamponi effettuati oggi rispetto alle 24 ore precedenti. Oggi si registra un nuovo aumento dei ricoverati e delle persone in terapia intensiva pari a 9 unità. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (31), portando il totale nel paese a 748. Il Veneto oggi c’è stato un sostanziale aumento dei casi pari a +112 malati; anche in Lombardia il numero è alto, con 88 nuovi malati. 39 nuovi casi sono stati registrati in Sicilia e 35 in Emilia-Romagna.

(Immagine copertina da Pixabay)