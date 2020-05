Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul coronavirus del 29 maggio

L’aggiornamento quotidiano della Protezione Civile sulla situazione della pandemia da coronavirus in Italia arriva, puntualmente, alle ore 18. I numeri coronavirus 29 maggio confermano la situazione registrata in questo periodo, con un’oscillazione minima del dato sui nuovi contagiati e del dati relativo ai decessi. Le persone attualmente positive sono 46.175 nel nostro paese. I morti coronavirus nella giornata di oggi sono 87, dato che porta il totale di persone decedute dall’inizio della pandemia a 33.229. I dimessi/guariti oggi sono 2.240, per un totale di 152.844 persone. I tamponi effettuati nella giornata di oggi sono stati 72.135, numero che porta il totale dall’inizio della pandemia a 3.755.279 test effettuati. I nuovi casi di coronavirus di oggi sono 516, per un totale di 232.248 persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia.

Numeri coronavirus 29 maggio, cosa c’è di positivo

Ancora un miglioramento sul fronte dei dati delle terapie intensive, in cui sono ricoverate ad oggi 14 persone in meno rispetto a ieri. Diminuisce anche il numero di nuove persone contagiate, che oggi si attesta a un +0,2% rispetto al +0,3% della giornata di ieri. Anche oggi si registrano più di 2 mila persone tra dimessi e guariti. Sono ciqnue le regioni che non registrano nuovi positivi e otto ( Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna) quelle in cui oggi non ci sono vittime da aggiungere alla conta. Le persone attualmente positive continuano a scendere, rimanendo sotto la soglia dei 50 mila contagiati.

Numeri coronavirus 29 maggio, cosa c’è di negativo

Oggi constatiamo, purtroppo, un aumento dei morti (ieri erano 70, oggi 87), pur rimanendo al di sotto della soglia di 100 persone decedute. Anche oggi il 70% dei nuovi casi di positività si concentra nella regione Lombardia.

(Immagine copertina dal profilo Twitter You Trend)