Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul coronavirus del 28 maggio

Anche oggi alle ore 18 la Protezione Civile ha diramato i dati del quotidiano bollettino sulla situazione della pandemia nel nostro paese. Domani sarà la giornata in cui verrà pubblicato il rapporto settimanale sul contagio nelle singole regioni che stabilirà come si svolgeranno le riaperture di circolazione interregionale dal 3 giugno. Intanto oggi i numeri coronavirus 28 maggio si confermano stabili. Le persone attualmente positive al coronavirus in Italia sono 47.986. Oggi abbiamo 70 deceduti, dato che porta il totale delle persone morte dall’inizio della pandemia a 33.142. I dimessi/guariti nella giornata di oggi sono 3.503, per un totale di 150.604 persone da quando l’emergenza è cominciata. I tamponi effettuati oggi sono stati 75.893, numero che si va ad aggiungere al totale portandolo a 3.683.144. Il dato dei nuovi casi di coronavirus ammonta a 593 persone, per un totale di 231.732 casi dall’inizio dell’epidemia coronavirus.

Numeri coronavirus 28 maggio, cosa c’è di positivo

Anche oggi assistiamo a un calo per le terapie intensive del paese, con i malati ricoverati in questi reparti che scendono sotto la soglia delle 500 persone attualmente ricoverate (dal 7 marzo erano sempre state di più). Tra i numeri positivi sicuramente da segnalare c’è l’aumento delle persone dimesse/guarite. Il leggerissimo aumento del numero di nuovi contagi rispetto a ieri avviene considerati gli 8 mila tamponi in più effettuati rispetto a ieri. Nel nostro paese siamo sotto i 50 mila individui malati. Non vengono segnalate vittime in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Numeri coronavirus 28 maggio, cosa c’è di negativo

Seppur in calo e sotto la soglia del 100, il numero di persone decedute a causa del Covid-19 è ancora oggi di 70. Ancora due terzi dei nuovi contagiati sono in Lombardia, regione maggiormente sotto controllo per le riaperture del prossimo 3 giugno.

(Immagine copertina dal profilo Twitter You Trend)