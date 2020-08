Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 24 agosto

Dopo quanto rilevato con il bollettino quotidiano degli ultimi giorni, l’attenzione sui nuovi contagi Covid in Italia è tornata a essere molto alta. Ecco i numeri coronavirus 24 agosto 2020 diffusi dal Ministero della Salute. Nella giornata di oggi, sono stati registrati 953 nuovi contagi, a differenza dei 1.210 conteggiati ieri. Le nuove nuove vittime sono state 4 (ieri erano 7). In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, i casi riscontrati nel nostro Paese sono stati 260.298, mentre le vittime sono 35.441

Purtroppo i dati (seppur in calo rispetto a domenica) confermano la risalita dei casi in Italia, seppur la maggior parte dei nuovi contagiati – con una notevole percentuale registrata con i ritorni a casa dalle vacanze estive – sia asintomatica. Ma questo, come spiegato dagli esperti, non è una questione che possa far rimanere tranquilli in vista delle attività quotidiane che riprenderanno con la fine delle ferie e la riapertura di moltissime attività.

Numeri coronavirus 24 agosto, cosa c’è di positivo

I numeri coronavirus 24 agosto 2020 sono in calo rispetto alle 24 ore precedenti. Decresce il numero dei nuovi contagi e scende anche quello delle vittime. Tra domenica e lunedì sono state dimesse 192 persone (mentre nel precedente bollettino si erano registrate 267 dimissioni). Calano di 4 unità anche i pazienti in terapia intensiva (ieri erano aumentati di 5) che scendono a quota 65 su tutto il territorio nazionale. Sono tre le Regioni in cui non sono stati registrati nuovi casi: Valle D’Aosta, Molise e Basilicata.

Numeri coronavirus 24 agosto, cosa c’è di negativo

Tra i dati negativi occorre sottolineare il drastico calo dei tamponi processati nelle ultime 24 ore. Se ieri si era superata quota 67mila, oggi si registrano poco più di 45mila risultati (la maggior parte in Lombardia, Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna. Un numero di gran lunga inferiore. Crescono anche i pazienti ricoverati con sintomi presso gli ospedali delle varie città italiane. Nelle ultime 24 ore si è registrato un +74, contro il +47 di domenica 23 agosto.