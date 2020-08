Sono 146 i nuovi contagi nel Lazio, 59 di ritorno dalla Sardegna

Da qualche giorno l’attenzione sui risultati dei tamponi si è spostata sulla situazione Coronavirus nel Lazio. Attraverso lo screening agli aeroporti di Ciampino e Fiumicino e quello effettuato al porto di Civitavecchia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 146 nuovi contagi. Oltre il 50% delle infezioni sono state riscontrate tra le persone che sono rientrate dalle vacanze in Sardegna.

«Oggi nel Lazio si registrano 146 casi e un decesso, di questi il 57% sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi) – spiega l’assessore alla Sanità D’Amato -. La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici. Si sta facendo un grande lavoro di testing e di tracciamento e la situazione è fortemente monitorata».

Coronavirus nel Lazio, i dati del 24 agosto

Dopo il picco di qualche giorno fa, il dato odierno dei nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio resta in linea con quello registrato nei report precedenti. La maggior parte delle nuove infezioni, come si è evidenziato anche nel resto d’Italia, riguarda cittadini rientrati dalle ferie. Buona parte di loro hanno trascorso le proprie ferie in Sardegna. Nell’ultimo report si parla anche di una vittima nelle ultime 24 ore.

I test rapidi in arrivo

«Tra tamponi e test rapidi agli aeroporti superata ieri quota 10.774, potenziato il drive-in al porto di Civitavecchia e apre un nuovo drive-in al CAR di Guidonia. Sui test rapidi concordo con Zaia, sono un grande aiuto per gli screening. Dopo la validazione fatta su richiesta del Ministero della Salute e della Regione Veneto dal laboratorio di virologia dello Spallanzani diretto da Maria Rosaria Capobianchi insieme a quello di Treviso diretto da Roberto Rigoli e a quello di Pievesestina (Emilia-Romagna) diretto da Vittorio Sambri, presto anche ai drive-in per screening con il risultato entro la mezz’ora».

