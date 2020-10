Numeri coronavirus 23 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

I numeri coronavirus 23 ottobre danno oggi un aumento di nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore pari a 19.143. Le persone morte nelle ultime 24 ore sono 91 – dato che va ad aumentare i morti da inizio pandemia a 37.059 -. Le persone dimesse e guarite sono 2.352 (per un totale di 261.808 da inizio pandemia). I ricoveri aumentano oggi di 912 unità di cui 57 in terapia intensiva. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 182.032.

🔴 #Coronavirus, 23 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 186.002

• Deceduti: 37.059 (+91)

• Dimessi/Guariti: 261.808 (+2.352)

• Ricoverati: 11.598 (+912)

• di cui in Terapia Intensiva: 1.049 (+57)

• Tamponi: 14.314.453 (+182.032) Totale casi: 484.869 (+19.143, +4,11%) — YouTrend (@you_trend) October 23, 2020

Numeri coronavirus 22 ottobre, cosa c’è di positivo

Aumenta oggi – rispetto a ieri – il numero di dimessi e guariti. Cala anche il numero di nuovi pazienti che hanno mostrato necessità di cure intensive (ieri sono stati 66 mentre oggi 57 – per un totale di persone attualmente in terapia intensiva in Italia pari a 1.049, con il tetto dei mille pazienti superato. Aumenta di molto rispetto a ieri il numero di tamponi effettuati, circa 12 mila in più, segnando un nuovo record del dato.

Numeri coronavirus 22 ottobre, cosa c’è di negativo

Solo in Lombardia oggi sono stati registrati 5 mila nuovi contagi, mille nell’area metropolitana di Milano, e il dato rende la regione la più colpita dai nuovi casi per l’undicesimo giorno di fila. Rispetto alla giornata di ieri assistiamo a un altro, ulteriore aumento dei nuovi contagi in tutta Italia: ieri 16.079 e oggi 19.143 con un salto di più di 3 mila nuovi contagiati rispetto alla giornata di ieri. Vediamo oggi un ulteriore, nuovo record di nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Sale il numero di persone ricoverate (oggi 912, ieri 703). Aumenta anche oggi il tasso di positività, ovvero il numero di nuovi positivi registrato ogni 100 tamponi: ieri era al 9,4% mentre oggi è al 10,5%. Sia Piemonte che Campania – con De Luca che oggi ha confermato di voler disporre il lockdown totale per la sua regione – superano quota 2 mila nuovi contagi.