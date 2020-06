Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 23 giugno

I dati coronavirus 23 giugno del bollettino quotidiano della Protezione Civile restituiscono un numero di attualmente positivi pari a 19.573, dato che scende sotto la soglia dei 20 mila per la prima volta. I morti coronavirus oggi sono 18, dato che porta il totale a 34.675 morti da inizio pandemia. I Dimessi/Guariti ammontano a 1.159 oggi, diventando così 184.585 dall’inizio emergenza sanitaria. Il numero di tamponi effettuati oggi è pari a 40.485, per un totale di 5.053.827 test effettuati da inizio pandemia. I nuovi casi coronavirus oggi sono 122, con il numero del totale dei casi che sale così a 238.833.

Numeri coronavirus 23 giugno, cosa c’è di positivo

Scende sotto 20 mila il numero di persone malate in Italia. Per quanto riguarda il numero di persone decedute, questo è il nuovo minimo registrato da inizio epidemia. Calo di persone attualmente in terapia intensiva, che scendono di 12 unità rispetto a ieri. Il dato più positivo è, senza dubbio, quel 122 nuovi contagi a fronte di oltre 40 mila tamponi effettuati. Al minimo il dato del rapporto tra nuovi contagi e casi testati non solo a livello nazionale ma anche in Lombardia.

Numeri coronavirus 23 giugno, cosa c’è di negativo

Dei 122 nuovi positivi di oggi 62, ovvero il 50,8%, sono in Lombardia. Rimangono le regioni con maggiore incremento anche oggi – oltre la Lombardia – il Piemonte (6 casi in più) e l’Emilia-Romagna (17 casi in più). In Veneto 3 nuovi casi, 6 nuovi casi in Toscana, 8 nel Lazio e 4 in Liguria.

