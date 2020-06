Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 22 giugno

I numeri coronavirus 22 giugno segnalano un numero di persone attualmente positive pari a 20.637. I morti coronavirus oggi sono 23, dati che va ad aggiungersi agli altri portando il totale a 34.657 persone decedute a causa del virus. I Dimessi/Guariti di oggi sono 533, per un totale di 183.426 persone. Il numero di tamponi effettuati oggi è di 28.972, dato che porta il totale dei test da inizio pandemia a 5.013.342. I nuovi positivi al coronavirus oggi ammontano a 221 persone per un totale di casi pari a 238.720 nel corso della crisi sanitaria.

LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 19 giugno

Numeri coronavirus 22 giugno, cosa c’è di positivo

Continua il calo delle persone ricoverate in terapia intensiva, con un buon 21 persone in meno che necessitano di cure intensive oggi. Di positivo c’è il calo ulteriore (anche solo di uno) delle vittime che il coronavirus ha fatto oggi. In tutte le regioni escluse Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Alto Adige l’aumento di nuovi casi è sotto le dieci unità.

Numeri coronavirus 22 giugno, cosa c’è di negativo

Rimane stabile rispetto a ieri il numero di nuovi contagi, seppure i tamponi fatti siano meno (28.972 oggi e 40.545 ieri). Due nuovi positivi su tre sono sempre in Lombardia. Oggi, infatti, sono 143 i nuovi positivi in regione – il 65,5% dei nuovi contagi – con un incremento dei casi anche in Piemonte e Emilia-Romagna e un picco registrati di +11 in Alto Adige. I dati sui nuovi casi di oggi restituiscono un positivo ogni 74 persone testate (1,3%). Per quanto riguarda il rapporto tra i tamponi fatti e i casi individuati, oggi saliamo a 1 malato ogni 132,9 test, il che si traduce nello 0,8%. Negli ultimi giorni questo valore era sullo 0,5% di media.

(Immagine copertina dal profilo Twitter Youtrend)