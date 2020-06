Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul coronavirus del 16 giugno

Dopo il calo sia dei nuovi contagi in termini assoluti e del numero delle vittime di ieri (che sono state 26), vediamo i numeri coronavirus 16 giugno. Gli attualmente positivi sono 24.569. Nella giornata di oggi i decessi salgono a 34 persone che ci hanno lasciato, dato che porta il totale a 34.405 da inizio pandemia. I Dimessi/Guariti sono 1.516 oggi, per un totale di 178.526 da inizio pandemia. I tamponi effettuati nella giornata di oggi ammontano a 46.882, numero che porta il totale dei test dall’inizio della crisi sanitaria a 4.695.707. I nuovi casi coronavirus di oggi sono 210, dato che porta il totale da inizio pandemia a 237.290.

LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul Covid-19 del 15 giugno

Cosa c’è di positivo nei numeri coronavirus 16 giugno

Anche oggi calano le persone ricoverate in terapia intensiva, scendendo di 30 unità e arrivando così a 177 persone attualmente in questi reparti. Scendiamo oggi sotto la soglia delle 200 persone ricoverate in terapia intensiva, quindi. Il numero dei dimessi/guariti è più che raddoppiato rispetto alla giornata di ieri. Constatiamo anche come oggi all’aumentare del numero di tamponi effettuati corrisponda una diminuzione dei nuovi casi registrati rispetto a ieri. Segnaliamo zero morti in: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Cosa c’è di negativo nei numeri coronavirus 16 giugno

Di negativo oggi c’è da constatare l’aumento dei morti rispetto a ieri. Da segnalare inoltre un aumento, seppur minimo, dei casi rispetto a ieri dello 0,16% in Lombardia, dello 0,15% in Sardegna e dello 0,11% nel Lazio. quasi il 70% dei nuovi positivi anche nella giornata di oggi appartengono alla Lombardia, con 143 nuovi casi. Da segnalare anche l’aumento dei casi in Piemonte (29), Emilia-Romagna (13). Zero contagi oggi in Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.

(Immagine copertina dal profilo Twitter di Youtrend)