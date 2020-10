Numeri coronavirus 15 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

La giornata di ieri è stata la peggiore di sempre per quanto riguarda l’aumento dei contagi: 7.332 in sole 24 ore con 152.196 (numero che, vale la pena ricordarlo, è veramente alto). I numeri coronavirus 15 ottobre restituiscono un numero di nuovi contagi pari a 8.804 nuovi positivi. Aumenta di molto il dato dei morti: 83 persone hanno perso la vita a causa del Covid nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale dei decessi a 36.372 da inizio pandemia. Le persone attualmente positive sono 99.266. I dimessi e guariti oggi sono 1.899 mentre i ricoveri sono stati 373 di cui 47 in terapia intensiva. Aumenta il numero dei tamponi: 162.932 nelle ultime 24 ore.

🔴 #Coronavirus, 15/10/20 • Attualmente positivi: 99.266

• Deceduti: 36.372 (+83, +0,23%)

• Dimessi/Guariti: 245.964 (+1.899, +0,78%)

• Ricoverati: 6.382 (+373)

• di cui in Terapia Intensiva: 586 (+47)

• Tamponi: 13.307.827 (+162.932) Totale casi: 381.602 (+8.804, +2,36%) — YouTrend (@you_trend) October 15, 2020

LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 14 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

Numeri coronavirus 15 ottobre, cosa c’è di positivo

Gli unici numeri positivi della giornata di oggi sono quelli che riguardano il numero di ricoveri a regime ordinario: oggi siamo a +373 mentre ieri si è registrato un aumento di casi ospedalizzati pari a +419. Continua a salire il numero di tamponi effettuato, oggi tocchiamo quota 162.932 e quindi siamo a quasi 11 mila tamponi in più rispetto alla giornata di ieri.

Numeri coronavirus 15 ottobre, cosa c’è di negativo

Sale ancora il numero di nuovi contagi ed è ulteriore nuovo record: dopo i 7.332 di ieri oggi abbiamo 8.804 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Impennata anche dei morti, che quasi raddoppiano: dai 43 di ieri agli 83 di oggi. Cala anche il numero di dimessi e guariti rispetto alla giornata di ieri. Anche il dato sulle terapie intensive è in peggioramento – seppure sono meno le persone ricoverate rispetto a ieri -: oggi fa segnare in terapia intensiva mentre ieri eravamo a +25. Lombardia, Campania e Piemonte registrano oggi un record di nuovi casi: rispettivamente parliamo di 2.067, 1.127 e 1.033 per queste regioni.