Numeri coronavirus 13 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

Nella giornata di ieri i nuovi contagi sono calati – rispecchiando una sostanziale diminuzione dei test effettuati – e oggi i numeri coronavirus 13 ottobre vedono un exploit dei numeri dei nuovi contagiati: arriviamo a quota 5.901 nuovi casi di coronavirus (corrispondenti a un aumento dei tamponi effettuati). Le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 87.193. Alla conta dei morti si aggiungono oggi 41 decessi (dato che porta il totale da inizio pandemia a 36.246). I dimessi/guariti oggi sono 1.428. Aumentano di oltre 300 unità – 317, per la precisione – i ricoveri e sale di +62 il numero di persone ricoverate in terapia intensiva. Il totale delle persone contagiate fino ad ora è 365.467.

🔴 #Coronavirus, 13/10/20 • Attualmente positivi: 87.193

• Deceduti: 36.246 (+41, +0,11%)

• Dimessi/Guariti: 242.028 (+1.428, +0,59%)

• Ricoverati: 5.590 (+317)

• di cui in Terapia Intensiva: 514 (+62)

• Tamponi: 12.276.699 (+112.544) Totale casi: 365.467 (+5.901, +1,64%) — YouTrend (@you_trend) October 13, 2020



Numeri coronavirus 13 ottobre, cosa c’è di positivo

Quello che sembra essere il solo dato positivo della giornata di oggi – che vede salire nuovi contagi, morti e persone che necessitano di ospedalizzazione anche in terapia intensiva – è quello relativo ai dimessi e guariti che salgono di +1.428 persone nelle ultime 24 ore.

Numeri coronavirus 13 ottobre, cosa c’è di negativo

Il dato sui nuovi contagi torna a salire in maniera preoccupante – seppure in maniera direttamente proporzionale ai tamponi effettuati, che oggi salgono a 112.544 -. Ci avviciniamo sempre più al massimo numero di nuovi contagi in 24 ore raggiunto nei mesi di lockdown (precisamente i 6.557 nuovi casi del 21 marzo registrati con molti meno tamponi) mentre Conte conferma che si sta facendo di tutto per evitare il ritorno a quella situazione. Aumenta anche – seppure di poco – il dato relativo ai morti (ieri erano 39 e oggi sono 41). Anche i ricoveri ordinari aumentano di altre 255 unità. I pazienti attualmente presenti in terapia intensiva – oltre 500 – ci fanno tornare ai numeri del 27 maggio scorso. Oggi le regioni con il numero maggiore di nuovi casi individuati sono Lombardia – che sfonda la soglia dei 1000 nuovi casi arrivando a 1.080 – la Campania con 635 nuovi casi, il Piemonte che arriva a quota 635 e il Lazio con 579 nuovi positivi al Covid.