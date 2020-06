Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo sui numeri coronavirus del 12 giugno

Nella giornata di ieri i contagi sono risultati in aumento, in particolare in Lombardia. I dati degli ultimi giorni restituiscono una situazione che, seppure in miglioramento, sembra volgere al brutto. Considerato anche quanto emerso sul meccanismo di comunicazione dei dati da parte delle singole regioni nella nostra intervista a Nino Cartabellotta – presidente della Fondazione Gimbe – andiamo a leggere i numeri coronavirus 12 giugno. Oggi gli attualmente positivi scendono a 28.997 persone, scendendo sotto i 30 mila malati in tutto il paese; i morti della giornata di oggi sono 56, dato che porta il totale morti coronavirus in Italia a 34.223 persone. I Dimessi/Guariti sono 1.747 persone oggi, che aggiunte ai precedenti fanno un totale di 173.085. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 70.620 tamponi, che si aggiungono al totale dei test fatti da inizio pandemia facendo salire il dato a 4.514.441. Il numero dei nuovi positivi al coronavirus ammonta a 392 persone (prima inquadrati come 163 a causa di un errore della regione Campania).

Numeri coronavirus 12 giugno, cosa c’è di positivo

Continua l’alleggerimento della terapia intensiva, che vede il dato scendere di ulteriori 9 persone attualmente ricoverate. Aumentano i tamponi e diminuiscono i nuovi contagi, riportando l’andamento della curva ai giorni precedenti rispetto a ieri.

Numeri coronavirus 12 giugno, cosa c’è di negativo

Il 70% dei nuovi casi rilevati si concentra anche oggi in Lombardia. Da segnalare anche un ricalcolo dei dati della Campania, che ha ridotto il numero di casi totali nella regione a -229 facendo. Ciò significa che i nuovi casi non sono 163 ma 392 in tutto il paese

🔴 #Coronavirus, l’aumento dei positivi in Italia rispetto a ieri è stato di 163, ma va segnalato un ricalcolo dei casi in Campania che ha ridotto il numero di casi totali in quella regione di -229. ⚠️ Nelle altre regioni, quindi, l’aumento dei casi totali è stato di 392. — YouTrend (@you_trend) June 12, 2020



(Immagine copertina dal profilo Twitter YouTrend)