Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo sui numeri coronavirus dell’11 giugno

I numeri coronavirus 11 giugno confermano l’andamento degli scorsi giorni. Il bilancio di oggi, comunicato come sempre dalla Protezione Civile, segna un numero di attualmente positivi pari a 30.637 persone. I morti oggi ammontano a 53 persone, dato che porta il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 34.167. I Dimessi/Guariti di oggi sono 1.399, per un totale di 171.338 persone venute fuori dal contagio. I tamponi effettuati nella giornata sono stati 52.530, numero che porta il totale a 4.433.879 test fatti da inizio pandemia. Il totale dei casi da quando la crisi sanitaria è cominciata ammonta a 236.142 persone contagiate, con 379 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Numeri coronavirus 11 giugno, cosa c’è di positivo

Anche nella giornata di oggi prosegue l’alleggerimento delle terapie intensive del paese, con 20 persone ricoverate in meno rispetto alla giornata di ieri. Il numero di persone attualmente in terapia intensiva scende così a 263 . Diminuisce il dato sulle persone morte rispetto alle scorse 24 ore. Questo dato è il più basso mai registrato dal 2 marzo e precedentemente visto il 7 giugno. Sono dieci le regioni che non registrano alcun decesso, per la prima volta l’Emilia-Romagna. Rispetto a ieri si registra anche un aumento delle persone guarite. Le altre regioni con zero decessi sono: Abruzzo, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata, Calabria, Molise.

Numeri coronavirus 11 giugno, cosa c’è di negativo

Tornano a salire i nuovi contagi, con meno tamponi effettuati rispetto a ieri ma più persone positive emerse nel paese oggi. In Lombardia oggi assistiamo a una vera e propria impennata dei contagi, considerato che del totale ben 252 sono qui, ovvero il 66% di quelli totali del paese.

Lombardia: 252 nuovi positivi (34 a Milano città, 81 a Brescia e 39 a Bergamo) con 13.300 tamponi. Decessi: 25 pic.twitter.com/ERjfH1BILZ — dario di vico (@dariodivico) June 11, 2020



(Immagine copertina dal profilo Twitter YouTrend)