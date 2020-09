Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 10 settembre

I numeri coronavirus 10 settembre segnano un aumento dei nuovi contagiati ma una discesa delle vittime rispetto alla giornata di ieri. I nuovi contagiati di oggi ammontano a 1.597. I morti nelle ultime 24 ore causati dal Covid sono 10, dato che fa salire il numero di morti da inizio pandemia a 35.587. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 94.186 (dato in calo rispetto ai 95.990 delle 24 ore precedenti). Il numero totale di persone che in Italia hanno contratto il Covid sale così a 283.180. I Dimessi/guariti di oggi sono 613 per un totale di 211.885. Le persone attualmente positive sono 35.708. Il totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ammonta a 94.186, dato che porta il totale dei test effettuati in Italia da inizio pandemia a 9.554.389.

Numeri coronavirus 10 settembre, cosa c’è di positivo

Cala oggi il numero di decessi, che si ferma a 10 contro i 14 di ieri. Aumenta il numero di dimessi guariti oggi rispetto a ieri (613 nelle ultimr 24 ore, ieri 471).

Numeri coronavirus 10 settembre, cosa c’è di negativo

Il dato negativo è senza dubbio quello che riguarda i nuovi casi di coronavirus – oggi 1.597 in più rispetto all’aumento di 1.434 di ieri – soprattutto a monte del fatto che i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono leggermente diminuiti. Aumentano le persone ricoverate (+72) con 14 nuovi pazienti che necessitano di terapia intensiva.

(Immagine copertina dal profilo Twitter di YouTrend)