Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 1° settembre

Nel bollettino del ministero della Salute sui numeri coronavirus 1 settembre, occorre sottolineare che la tendenza conferma quella dei giorni scorsi e di quanto misurato nella giornata di ieri, un lunedì, che tradizionalmente ha sempre presentato numeri più bassi nel monitoraggio dell’epidemia dovuti al week-end. Oggi, il numero dei nuovi contagi si attesta sulle 978 unità, mentre i morti sono 8. In totale, dall’inizio della pandemia, in Italia ci sono stati 270.189 nuovi contagi e 35.491 vittime.

LEGGI ANCHE > Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 31 agosto

Numeri coronavirus 1 settembre, cosa c’è di positivo

Senz’altro si tira un piccolo sospiro di sollievo: il fatto che ieri siano stati registrati casi al di sotto delle mille unità non è una eccezione isolata legata allo strascico del week-end quando il lavoro nei laboratori subisce tendenzialmente un rallentamento. Inoltre, oggi sono stati effettuati oltre 30mila tamponi in più rispetto alla giornata di ieri (in totale 81.050), rafforzando la percentuale dei nuovi positivi su tamponi realizzati.

Gli aspetti positivi di oggi riguardano un forte calo dei nuovi contagi in diverse regioni come Campania (dove comunque la metà dei contagiati arriva da Sardegna o da altre destinazioni di vacanza), Toscana, Puglia, Abruzzo o Umbria, ovviamente rispetto ai dati fatti registrare nelle 24 ore precedenti. Anche in Sardegna si assiste a un calo dei nuovi casi.

Un’altra buona notizia – che esula dai dati di oggi, ma che potrà permettere di valutare meglio quelli dei prossimi giorni – è l’apertura a Fiumicino del più grande centro di analisi dove verranno effettuati tamponi veloci. In questo modo, si potrà implementare l’attività di tracciamento dell’epidemia, con un contributo fondamentale in Italia. Il centro nel Lazio sarà il più importante e il più esteso dell’intera penisola.

Numeri coronavirus 1 settembre, cosa c’è di negativo

Di negativo, c’è senz’altro l’aumento dei decessi rispetto alla giornata di ieri: se nelle 24 ore precedenti c’erano stati 6 morti, oggi il numero aumenta e si porta a 8, due unità in più. Complessivamente, però, il sistema di tracciamento dei contagi ha retto anche in maniera positiva.