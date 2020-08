Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati del coronavirus del 31 agosto

Anche oggi Il ministero della Salute comunica i dati relativi alla pandemia in corso. I numeri coronavirus 31 agosto confermano il trend in ascesa di tamponi effettuati – soprattutto per via di punti appositi per fare i test all’interno degli aeroporti italiani -. Nella giornata di oggi i nuovi contagi scendono sotto i mille e si fermano a 996, abbassando la media rispetto ai giorni scorsi. Dall’inizio della pandemia sono 269.214 le persone che si sono ammalate . I morti – con le 6 persone decedute a causa del Covid nelle ultime 24 ore – salgono a 35.483. Attualmente si contano 26.078 soggetti positivi. Nella giornata di oggi si contano 8 persone in più che hanno bisogno della terapia intensiva.

Numeri Coronavirus 31 agosto, cosa c’è di positivo

Il dato più positivo della giornata di oggi è sicuramente quello relativo ai nuovi contagi che – dopo giorni di forti aumenti – tornano a scendere sotto la soglia dei mille nuovi malati di coronavirus. Dopo i 1.365 casi registrati ieri e i 1.444 nuovi positivi del giorno prima, 29 agosto, oggi i nuovi contagi sono meno.

Numeri Coronavirus 31 agosto, cosa c’è di negativo

Il fato negativo è sicuramente quello relativo alle vittime, che aumentano a 6 nella giornata di oggi. Aumenta anche il numero di persone che necessitano delle cure intensive – precisamente di 8 unità – portando il totale delle persone ricoverate in intensiva a 94.

(Immagine copertina da Pixabay)