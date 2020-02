Novak Djokovic, numero uno nel mondo del tennis, ha deciso di lanciare la sua personalissima challenge a partire da Instagram. Tramite un IGTV di quasi 5 minuti il campione ha dimostrato come sia possibile immergersi nelle acque gelate di un ruscello insieme a un suo amico. Come si fa? «La mentalità è tutto», secondo il giocatore. Che lancia la sfida tramite l’hashtag #NoleChallenge spiegando in che cosa consiste e come partecipare.

Come funziona la #NoleChallenge di Djokovic

Nel video Novak Djokovic si trova vicino a un ruscello di acqua gelata in Alto Adige, in mezzo alla neve, e spiega la sfida. Si tratta di immergersi nell’acqua ghiacciata durante l’inverno (non importa se di lago, ruscello o mare) per almeno un minuto indossando solamente la biancheria e con almeno metà del corpo sott’acqua. Come fare? Sta tutto nella forza mentale, secondo il campione. «La pratica dei bagni di ghiaccio sembra folle, ma è davvero utile per allenare la mente e il corpo». Djokovic e Constantine resistono 1 minuti e 45 secondi sfidando la rete a fare meglio e a condividere il risultato con l’hashtag #NoleChallenge.

I consigli di Djokovic per farcela

Per convincere i suoi follower a partecipare il tennista parla innanzitutto dei benefici di questa attività, che tempra sia mente che corpo. Per farcela ci sono diverse tecniche, a partire dalla respirazione. Mettendosi alla prova in questo modo si impara a «calmare se stessi in condizioni estreme così come nelle battaglie stressanti della vita di tutti i giorni». Per prepararsi all’esperienza il campione raccomanda di documentarsi adeguatamente su come resistere. Infine Djokovic invita i suoi follower a taggare gli amici col quale vogliono affrontare la sfida e condividere il video utilizzando l’hashtag #NoleChallenge.