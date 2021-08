I no-vax che pensavano di aver assaltato la BBC e invece hanno sbagliato indirizzo

Solo in un secondo momento, per ovviare all'evidente errore, un gruppo più sparuto di manifestanti si è effettivamente recato davanti alla BBC

Erano andati lì molto arrabbiati, con l’intenzione di farla pagare a chi – a loro modo di vedere – diffonde terrorismo mediatico con le notizie sul coronavirus. Per questo i no-vax hanno assaltato la BBC o, meglio, quella che loro credevano fosse la BBC. Infatti, il grosso del corteo di protesta si è recato presso il Television Center nella zona ovest di Londra dove però l’emittente britannica non ha più la maggior parte dei suoi uffici dal 2013, quando si è trasferita circa sette chilometri più in là, nella cosiddetta Broadcasting House, a Portland Place. Cosa hanno trovato, dunque, i manifestanti no-vax contro la BBC?

No-vax contro BBC, l’equivoco

Amazing. Antivax protestors storm Television Centre… which the BBC left in 2013. So they’re effectively storming the sets of Loose Women and the Graham Norton Show. https://t.co/Ff690fAOSx — Matthew Thompson (@mattuthompson) August 9, 2021

Come mostrano queste immagini, dunque, i manifestanti no-vax erano andati a protestare con veemenza davanti al Television Center, dove sono stati respinti dalle forze di sicurezza, che hanno impedito l’ingresso ai più esagitati. Questi ultimi gridavano frasi ingiuriose contro la televisione pubblica, rea – a loro modo di vedere – di aver dato notizie eccessivamente allarmanti sul Covid-19 e l’epidemia che circola in Gran Bretagna e nel resto del mondo. In realtà, all’interno dell’edificio avrebbero trovato esclusivamente gli studi di ITV, altra emittente che da qui trasmette i suoi talk Good Morning Britain e This Morning. Al The Guardian, una delle conduttrici di ITV – Charlene White, responsabile dello spettacolo Loose Women – ha detto: «Non sono sicura di cosa sperassero di ottenere i manifestanti. Del resto, avrebbero trovato solo me, Jane, Nadia e Penny di Loose Women, mentre stavamo facendo una trasmissione dedicata alla menopausa».

Clashes between protestors and police outside Television Centre and Broadcasting House in London during latest anti lockdown protest #londonprotest #antilockdown pic.twitter.com/zS17wyj0ta — Disorderly Britain (@DisorderBritain) August 9, 2021

La BBC, nell’edificio del Television Center, mantiene soltanto tre uffici occupati – tra le altre cose – dalla sua divisione commerciale Studioworks. La newsroom – il vero obiettivo dei manifestanti no-vax – non si trova di certo in quell’edificio preso d’assalto per primo (tra i manifestanti, tra le altre cose, è stato segnalato anche il fratello di Jeremy Corbyn, ex leader labourista).

Probabilmente travolti dal dileggio dei social network – in tanti, alla diffusione delle prime immagini e della notizia dell’assalto al presunto newsroom center della BBC, si erano accorti dell’errore – uno sparuto gruppo di manifestanti no-vax si è successivamente recato alla Broadcasting House dell’emittente, dove, però, le proteste sono state più blande e l’operazione di contenimento è stata molto più agevole per il servizio di sicurezza.