No, Ilaria Capua non ha mai detto «fate le cavie e non rompete le pal*e»

Un titolo con una dichiarazione falsa (che infatti non compare nel corpo dell’articolo), accompagnato dallo sferzante corredo: «Lo ha detto chiaro, senza vergogna». Ma, ovviamente, si tratta di una bufala. Parliamo del sito di disinformazione che risponde al nome di Mag24 e che già nel passato, più o meno recente, ha dato ampio spazio a fake news a tema pandemia. Questa volta (ancora una volta) a essere vittima di uno atto di mistificazione della realtà è stata Ilaria Capua a cui sono stati attribuiti parole e pensiero che la scienziata non ha mai pronunciato.

Eppure lo hanno pubblicato, senza vergogna. Qui riportiamo il link alla versione di archivio, per renderlo leggibile anche se e quando gli artefici tenteranno di far scomparire ogni traccia di questa assurda bufala mistificatoria.

«“Fate le cavie e non rompete le pal*e”, le farneticanti dichiarazioni della Capua: lo ha detto chiaro, senza vergogna». Talmente chiaro che quella stessa dichiarazione non compare nel testo dell’articolo. Il motivo è semplice: Ilaria Capua non si è mai espressa così e non ha mai pronunciato quelle parole. Di farneticante (e mediaticamente criminale) c’è solo l’assurda versione fornita da questo magazine.

Ilaria Capua non ha mai detto «fate le cavie e non rompete le pal*e»

Il sedicente sito di (dis)informazione, fa riferimento – come spiega FactaNews – all’intervento di Ilaria Capua nel corso della puntata di “In Onda” trasmessa sabato 13 novembre su La7. E le vere parole pronunciate dalla scienziata si possono anche ascoltare (e vedere) in questo video.

Pungolata dal conduttore David Parenzo che ha chiesto lumi sulla comunicazione fatta dagli esperti sui vaccini alla luce della crescita dei contagi, la scienziata ha risposto spiegando il funzionamento del metodo scientifico: «La scienza si muove per tentativi, tante cose le sappiamo ma tante non le sappiamo. Bisogna anche saper comunicare che certe cose non le sappiamo». La spiegazione è molto basilare e spiega l’esatto funzionamento della scienza, in tutte le sue sfaccettature. Perché è questa la verità e chi si sorprende di tutto ciò è da ritenere uno sprovveduto.

Il viagra dei no vax

Sta di fatto che in questa spiegazione, Ilaria Capua non ha mai utilizzato quel virgolettato citato – nel titolo, solo nel titolo – in cui si fa riferimento alle “cavie” e al fatto che le persone non debbano “rompere le pal*e”. Il discorso era di gran lunga differente e le evidenze smentiscono in toto l’ennesima mistificazione fatta da questo portale (e da molti altri) che poi attiva e rinvigorisce, come fosse un viagra, la comunicazione farneticante dell’universo no vax.

