Focolaio al Psg: Neymar, Di Maria e Paredes positivi al coronavirus

È L’Equipe a battere la notizia in maniera pressoché ufficiale. Nel Psg c’è un vero e proprio mini-focolaio di coronavirus, visti i calciatori coinvolti. Al rientro dalle vacanze, dopo la finale di Champions League disputata dalla squadra francese, Neymar positivo insieme ad Angel Di Maria e a Leandro Paredes. Tre calciatori della compagine parigina che avevano trascorso un periodo di ferie all’estero e che, rientrati in Francia, si erano sottoposti al tampone.

Neymar positivo con Paredes e Di Maria del Psg

Le voci su Di Maria e Paredes circolavano già dalla giornata di lunedì scorso (le stesse voci che, in un primo momento, avevano coinvolto anche l’ex Inter Mauro Icardi). Mentre oggi, Damien Degorre e José Barroso hanno dato notizia sul principale quotidiano sportivo francese della certificazione di positività per i tre calciatori offensivi della squadra campione di Francia.

Tutti e tre erano rientrati dalle vacanze a Ibiza e attualmente si troverebbero in isolamento: osserveranno una quarantena di una settimana, per il momento, in attesa di un nuovo tampone.