Anche Bruno Peres positivo al Coronavirus

Nella giornata di oggi è arrivato il terzo annuncio di positività al Coronavirus tra i giocatori della Roma. Dopo Carles Perez e Antonio Mirante, anche il terzino giallorosso Bruno Peres è risultato positivo ai test Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore brasiliano attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. È asintomatico, come i suoi due compagni di squadra, ma sarà costretto a saltare il ritiro a Trigoria.

«Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi – ha scritto Bruno Peres su Instagram -. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!».

Il rientro dalle vacanze, dunque, ha segnato il ritorno del Coronavirus anche tra i calciatori. In Italia sono noti – oltre ai due calciatori della Roma – i casi di Andrea Petagna del Napoli, dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic e di Jeremie Boga del Sassuolo, di Erick Pulgar e Simone Ghidotti della Fiorentina e di altri due calciatori del Torino (di cui non è stata fornita l’identità).

(foto di copertina: da profilo Instagram di Bruno Peres)