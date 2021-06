Il New York Post acchiappa i click trattando la notizia (vecchia) sul video di Paola Ferrari

Non stiamo parlando di un giornale qualsiasi ma del sesto giornale negli Stati Uniti per tiratura. Fondato nel 1801, Il New York Post è tra le testate più seguite oltreoceano, seppure abbia perso in autorevolezza nel corso del tempo. Basti pensare al sostegno smodato per Donald Trump che l’ha portato a pubblicare un attacco diretto a Biden salvo poi smentirlo immediatamente o, ancora, alla giornalista italiana che ha scelto di dare le dimissioni perché costretta a scrivere una notizia falsa per screditare Kamala Harris. Niente di meno, come un tabloid qualsiasi e come altri giornali della stampa estera hanno fatto, il New York Post su Paola Ferrari ha deciso di riportare la polemica relativa alla presentatrice senza biancheria presentando Euro 2020. Polemica nata per i commenti sui social. La formula è quella di un articolo acchiappa click qualsiasi.

LEGGI ANCHE >>> Anche il New York Post scarica Donald Trump

L’articolo del New York Post su Paola Ferrari

Gli ingredienti per il perfetto acchiappa click ci sono tutti: l’immagine che lascia intendere lo scavallamento con successivo riaccavallamento delle gambe, il titolo che allude a Basin Instinct e a quella scena che tutto il mondo conosce. Ci risiamo, stavolta non solo sulla stampa nazionale ma anche su quella internazionale. L’incidente – avvenuto ormai una settimana fa – è stato citato a turno e a più riprese su testate come Del Bild, Daily Mail e The Sun.

Da oltreoceano, nella giornata di oggi, ne parla il New York Post. Una settimana dopo. Il titolo del pazzo è «La conduttrice di Euro 2020 Paola Ferrari nella polemica sull’intimo dopo il momento del “Basic Instinct” e la categoria è addirittura “Sport”. Un video che è diventato virale sui social, quello di Parola Ferrari, e che sarebbe stato meglio lasciare lì dov’era visti i commenti ricevuti e visto il fatto che se non si fosse trattato di una donna avvenente non sarebbe mai nemmeno esistita la polemica. Polemica che lei stessa ha dovuto trattare intervenendo a Un Giorno da Pecora, comunicando che al momento dell’incidente indossava la biancheria intima.

«Più VAR per questo incidente che sul campi di Euro 2020»

Se ne è uscita così, la giornalista, dovendo smentire anche il fatto di avere un tatuaggio a forma di farfalla. Sul confronto con Sharon Stone in Basic Instinct ha detto che si tratta di una forzatura, sottolineando come il video diventato virale sia «un po’ esagerato» considerato che ha «presentato due serate con i pantaloni». Tutte queste dichiarazioni sono state riportare frase dopo frase per riempire un pezzo che su una testata tanto prestigiosa – ancor di più se a più di una settimana dall’avvenimento in questione – non dovrebbe essere preso in esame nemmeno per sbaglio.