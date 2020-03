In Australia, non ci sono più incendi in New Wales per la prima volta dopo 240 giorni

Il bilancio in New Wales, in Australia, è stato di 28 morti e di oltre 3000 case distrutte. Si tratta dei danni provocati dai molteplici incendi che hanno devastato l’area dal luglio scorso. L’emergenza incendi in Australia non si era conclusa dopo l’ampia cassa di risonanza che c’era stata, anche in altre zone del mondo, sui media. La devastazione è andata avanti fino a ieri. Le autorità locali del New Wales hanno dichiarato che per la prima volta da 240 giorni a questa parte l’area è completamente libera da incendi.

New Wales libero dagli incendi per la prima volta dopo 240 giorni

Il 13 febbraio, invece, sempre le stesse autorità avevano dichiarato che tutti gli incendi della regione erano stati contenuti e messi sotto controllo. Oggi, invece, c’è stato il contrattacco decisivo che ha permesso ai vigili del fuoco di vincere definitivamente la battaglia contro gli incendi che hanno devastato la zona.

For the first time since early July 2019, there is currently no active bush or grass fires in #NSW. That’s more than 240 days of fire activity for the state. #nswfires #nswrfs pic.twitter.com/NpjF3lAHKa — NSW RFS (@NSWRFS) March 2, 2020

Rob Rogers, il capo dei vigili del fuoco dell’area, ha affermato che gli scorsi mesi sono stati realmente probanti per tutti i suoi colleghi e, ovviamente, per gli abitanti della zona. «Il periodo è stato davvero difficile per tutti, nessuno ha sofferto come in quest’ultima tornata di incendi che hanno colpito l’Australia». Il Paese è stato colpito da incendi nella sua totalità, ma nessuno stato come il New Wales è stato interessato dalla devastazione.

FOTO dall’account Twitter ufficiale di NSW RFS