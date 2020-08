L’esibizione live di Nek al Twiga, tra assembramenti e gente che balla (senza mascherine)

«È bene specificarlo: io rispetto le regole e ogni sera nel mio locale faccio appelli in tal senso». Così aveva detto Daniela Santanché il 24 agosto in collegamento con l’Aria che Tira. Il locale di cui parla è il Twiga di Marina di Pietrasanta (in Toscana), di cui è socia insieme a Flavio Briatore. Ma a guardare le immagini di qualche giorno fa sembra che la realtà sia ben diversa. Ovviamente si tratta di un episodio (non abbiamo altre testimonianza per le serate precedenti e successive), ma quel che è accaduto con l’esibizione live di Nek al Twiga è sintomo di un qualcosa che è andato oltre le regole sanitarie.

LEGGI ANCHE > Briatore accusa i clienti del Billionaire di non aver rispettato le regole

Mercoledì sera (26 agosto), il noto cantante si è esibito cantando un pezzo del suo repertorio musicale nella sala interna del Twiga. Nel video pubblicato da Il Corriere delle Sere (preso da alcuni filmati condivisi in rete) si mostrano persone molto ravvicinate che si sono alzate dal proprio tavolo – ricordiamo che il servizio ristorazione è consentito dall’ordinanza firmata da Roberto Speranza – per andare ad assistere alla performance di Nek al Twiga. Tutti ravvicinati e senza mascherina.

Nek al Twiga, tra assembramenti e persone senza mascherina

Filippo Neviani, questo il vero nome del cantante di Sassuolo, era a cena insieme alla sua famiglia tra i tavoli del Twiga. Insomma, non un’esibizione programmata ma un brano cantato a furor di popolo. Poi, dopo aver intonato il suo brano, è tornato al proprio tavolo e in sottofondo si sente la voce del dj che chiede alle persone presenti: «Adesso tutti in piedi che si balla». Ricordiamo che il ballo è stato vietato con l’ordinanza del Ministero della Salute».

Un comportamento che ha spinto la prefettura di Lucca ad avviare accertamenti dopo aver ricevuto una serie di immagini e filmati di quella serata in cui si è esibito Nek al Twiga, tra assembramenti, balli e senza mascherine.

(foto di copertina: da Twitter)