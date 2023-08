La navigazione dei contenuti su Instagram e Facebook è davvero cambiata?

Andando a testare le nuove possibilità offerte da Instagram e Facebook appare evidente come molti potrebbero non essersi neanche resi conto della differenza

Cos’è cambiato nella navigazione dei contenuti su Instagram e Facebook? Tra oggi e ieri abbiamo analizzato l’entrata il vigore del DSA – con tutti gli obblighi che comporta per le Big Tech e i loro prodotti inquadrati nella normativa sulla maggiore trasparenza algoritmica – e il modo in cui è stato recepito dalle singole aziende. Tutte quelle coinvolte hanno spiegato sui loro blog di aver messo al lavoro personale dedicato per recepire correttamente le istruzioni e rispettare la legge ma, effettivamente, cosa significa questo per gli utenti?

Il feed principale su Instagram e Facebook rimane quello algoritmico

Il giorno in cui il DSA è entrato in vigore ha obbligato le aziende a prenderne atto e ad adottare comportamenti adeguati. Nel caso della presentazione del feed gestito da algoritmi (oggi abbiamo illustrato come funziona l’algoritmo di Instagram e come funziona l’algoritmo di Facebook secondo quanto spiegato da Meta).

Chiariamo immediatamente che, per coloro che scelgono di non cambiare nulla, nulla cambia. Il feed cronologico, infatti, è solo una delle alternative alla visualizzazione e – come è facile capire andando sulle piattaforme – non è la principale. In entrambi i casi, sia su Facebook che su Instagram, il feed principale (ovvero quello che si visualizza non appena si apre l’applicazione) rimane comunque quello basato sull’algoritmo.

Come si fa ad accedere alla visualizzazione cronologica? Su Facebook occorre andare nel menù e cliccare su “Feed”, visualizzando a quel punto i contenuti pubblicati in ordine cronologico dal più recente al meno recente. Stesso discorso su Instagram, dove in alto a sinistra si legge “Per te”. Cliccando è possibile visualizzare il feed cronologico (“Seguiti”) o quello dei “Preferiti” (frutto di una lista fatta dall’utente con i suoi account preferiti per vedere tutti i loro post in ordine cronologico dal più recente, quindi un feed cronologico degli account preferiti).

In entrambi i casi, però si tratta di opzioni che non possono essere rese permanenti. Questo significa che per accedere alla visualizzazione cronologica occorrerà compiere le azioni che abbiamo elencato ogni volta che, poi, si chiude l’applicazione. E questo, ovviamente, andrà a scoraggiare le persone che – trovandosi il feed algoritmico non appena aprono l’applicazione – dovranno compiere ogni volta una serie di passaggi per poter accedere al feed cronologico.