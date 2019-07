De Luca non vuole assumere i navigator in Campania

Vincenzo De Luca, presidente della Campania, non vuole dare il via libera

Serve comunque la firma dei presidenti della Regione per stipulare la convenzione con Anpal che permetterà ai navigator vincitori del mega-concorso che si è svolto nelle scorse settimane di entrare in servizio per 20 mesi. Per questo motivo, il governatore della Campania Vincenzo De Luca si è detto contrario all’ipotesi e avrebbe deciso di non firmare la convenzione.

La posizione di De Luca sui navigator in Campania

«Siamo contrari al precariato – ha detto il presidente della Regione, in quota Pd -. L’Anpal deve stabilizzare tutti i precari che ha al suo interno e poi anche i vincitori del concorso per i navigator. Questo governo prima fa un decreto che si chiama ‘Dignità’ e poi vuole inserire un blocco di giovani con contratti precari a termine. Non stanno bene».

La scelta di De Luca è stata interpretata dal Movimento 5 Stelle come una sorta di ostruzionismo all’entrata in vigore del sistema che dovrebbe permettere ai percettori del reddito di cittadinanza di trovare un lavoro entro tre anni: i navigator, infatti, sono quelle figure che dovrebbero fare da mediatori tra gli aventi diritto del reddito di cittadinanza e le aziende che cercano lavoro, rinnovando – almeno in teoria – i centri per l’impiego.

I navigator in Campania

In totale, i navigator che hanno vinto il concorso e che avranno un contratto di 20 mesi in tutta Italia sono 2509. Nella sola Campania, il numero dei navigator è di 471 giovani laureati. Nelle dinamiche pensate dall’attuale governo, il loro ruolo sarebbe indispensabile per mettere in regola i percettori del reddito di cittadinanza che, nella sola Campania, sono circa 90mila.

Intanto, è pronta la battaglia, sia del Movimento 5 Stelle locale, sia dei vincitori del concorso in Campania. Ma il presidente De Luca, al momento, non arretra. Anzi, lancia la sua proposta: si dice disposto a firmare la convenzione, a patto che nel 2021 – al termine del contratto stipulato dai navigator – si trovi una soluzione per stabilizzare i giovani vincitori del concorso. Una battaglia contro il precariato.

FOTO: ANSA/CESARE ABBATE