Sono sbarcati nel pomeriggio di mercoledì 31 luglio i 116 migranti salvati 6 giorni fa dalla nave Gregoretti: la maggioranza verrà presa in carico dalle strutture della Conferenza Episcopale Italiana a Rocca di Papa, mentre i restanti verranno redistribuiti tra 5 paesi europei. Tra questi c’è anche la Francia, e il presidente Emmanuel Macron lancia la frecciatina a Salvini: «Noi siamo fedeli ai principi dell’Unione Europea»

Emmanuel Macron attacca Matteo Salvini per la nave Gregoretti

Per il momento i migranti sono bloccati all’hotspot di Pozzallo, tranne i 29 malati, ma presto verranno redistribuiti. Una vittoria per Matteo Salvini che ha esultato durante la diretta Facebook. «Problema risolto – ha detto in live sul social network- Abbiamo la certezza che questi immigrati non resteranno a carico». la redistribuzione è prevista tra 5 paesi europei e strutture della Cei. I siti della Chiesa ne prenderanno circa 50, gli altri verranno ridistribuiti tra Germania, Portogallo, Lussemburgo, Irlanda e Francia, che da sola si farà carico di una 30ina di loro. «È stata trovata una soluzione europea per le donne e gli uomini bloccati sulla nave Gregoretti» ha annunciato il presidente Emmanuel Macron su Twitter. ribadendo che la Francia «è fedele ai principi Ue: responsabilità, solidarietà e cooperazione europea». Il sottotesto del tweet grida “a differenza dell’Italia”, con un possibile riferimento anche al rifiuto di Salvini di partecipare al vertice di qualche giorno fa in cui si era parlato proprio della ridistribuzione dei migranti, a cui avevano invece partecipato tutti i paesi che hanno accettato di prendere quota dei migranti della Gregoretti. Se la Francia si dimostra più disponibile dell’Italia lo fa con una precisazione: verranno accolti solo i profughi e non i migranti economici.

(credits immagine di copertina: Matteo Salvini sx ANSA/PROFILO FACEBOOK DI MATTEO SALVINI ; Emmanuel Macron dx © Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA Press)