Il DPCM del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha autorizzato gli eventi dal vivo dal prossimo 15 giugno e oggi arriva l’annuncio del primo importante premio: i Nastri d’Argento torneranno a fine giugno con la tradizionale anteprima romana, che si svolgerà dal vivo. Il sindacato dei critici cinematografici italiani ha infatti annunciato che il Nastro dell’Anno 2020, speciale riconoscimento al coraggio produttivo, verrà consegnato in questa occasione al film “Volevo nascondermi”.

L’estate è da sempre suggestivo scenario a Roma per la consegna di diversi premi e la notizia del regolare svolgimento in presenza dei Nastri d’Argento non può che riempire di speranza tutto il settore. Il premio verrà assegnato a Palomar e Rai Cinema per la produzione, a Giorgio Diritti per la regia e ovviamente alla performance di Elio Germano, che riceveranno i premi in quest’edizione particolare che si svolgerà a Roma.

La presidente del sindacato dei critici cinematografici Laura Delli Colli anticipa: “La cerimonia di quest’anno dei Nastri d’Argento sarà con mascherina e guanti, sanificazioni, e distanziamento sociale, ma comunque ‘live’ in un omaggio, mai come quest’anno, all’insegna della solidarietà con tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori ‘invisibili’, dietro le quinte. Un mondo di talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre l’incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto di poter tornare al lavoro”.