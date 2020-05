La reunion del centrodestra in piazza il 2 giugno, ma per Salvini non sarà la spallata al governo

Ma per Salvini non è la spallata decisiva al governo

Ci sarà anche Forza Italia in piazza il 2 giugno 2020. Il centrodestra si presenta compatto alla manifestazione degli ‘italiani senza voce’ che si svolgerà nel giorno della Festa della Repubblica. L’evento e la reunion è stata sancita anche da un selfie che Matteo Salvini ha scattato da un terrazzo romano. Insieme a lui, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, tre persone e tre mascherine in stile diverso. Un’occasione per rivedere in piazza tutto il centrodestra, partendo proprio dal suo partito più moderato.

Manifestazione 2 giugno anche con Forza Italia

Tuttavia, Matteo Salvini ha sottolineato come il 2 giugno non ci sarà una vera e propria spallata al governo: «Si tratta solo di dare voce agli italiani senza voce – ha detto il leader della Lega ad Affari Italiani -. Saremo tutti insieme senza bandiere di partito, ci sarà solo il tricolore. Io, Meloni e Tajani saremo insieme a Roma».

Al momento, però, non sembra essere stata individuata una location per l’appuntamento con la piazza. Occorre ricordare che il 2 giugno la manifestazione si svolgerà ancora in regime di parziale lockdown: secondo la tabella di marcia prevista dall’esecutivo, infatti, i viaggi tra regioni italiane potranno essere effettuati soltanto a partire dal giorno successivo, il 3 giugno. Probabile, dunque, che a Roma ci siano soltanto manifestanti residenti o domiciliati nella regione Lazio.

Nei giorni scorsi si erano registrate frizioni del centrodestra sulla manifestazione del 2 giugno. La prima ad annunciarla era stata Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, seguita subito a ruota da Matteo Salvini. Inizialmente, Forza Italia sembrava fuori dai giochi, ma adesso ha scelto nuovamente il campo in cui schierarsi in questa fase del superamento dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

FOTO dagli account social di Matteo Salvini, 19 maggio 2020