Napoli-Juve, gli insulti per Sergio Sylvestre che canta con voce rotta l’inno d’Italia | VIDEO

Questa sera va in onda il match valido per la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus. In uno stadio vuoto, in cui si gioca a porte chiuse e con il pubblico virtuale, il leccese d’adozione Sergio Sylvestre è stato chiamato a cantare l’Inno di Mameli. Nel video dell’esibizione il giovane smette di cantare con voce rotta e spezzata dalla commozione, solo per poi riprendere dopo pochi secondi. Un momento sentito che da alcuni è stato interpretato come un vuoto di memoria, con tutte le conseguenti critiche sui social.



Insulti a Sergio Sylvestre per l’inno d’Italia durante Napoli-Juve

Non tardano ad arrivare gli insulti per il cantante, che come traspare dai video condivisi e come si è visto durante la diretta ha la voce rotta dalla commozione. Comprensibile, andando ad analizzare la situazione in cui si trova ad esibirsi: uno stadio vuoto con solo pubblico virtuale. Legittimo avere la voce spezzata, legittimo fermarsi e riprendere a cantare, legittimo commuoversi. C’è però chi la pensa diversamente, con una serie di insulti che non hanno tardato a comparire sui social durante il match, immediatamente seguiti da chi ha preso le difese del cantante.

#NapoliJuventus Sergio Silvestre (nero, pazienza) che canta l’Inno Nazionale e sull’Italia Chiamò…alza il braccio con il pugno chiuso!!! Sempre più in basso! Sempre più la misura si colma! — giuliana (@acconsento) June 17, 2020

#NapoliJuventus Bisogna dire che l’inno è stato perfetto altrimenti si è razzisti… — Sergio Bortoli (@SergioBortoli) June 17, 2020

Quanto cazzo fate schifo ad attaccare Sergio?

“Nero, scimmia, tornatene al tuo paese”

Fate schifo #NapoliJuventus — Sil⚡ (@imPede_) June 17, 2020

Voi che offendete Sergio Sylvestre siete una vergogna. Fosse stato un italiano ad avere un problema con l’audio o ad emozionarsi, sarebbe stato tutto ok. FATE SCHIFO.#NapoliJuventus — ⚫☠️Lamorte☠️⚫ (@Lamorte_Lamorte) June 17, 2020

Il vincitore della quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha anche alzato il pugno chiuso alla fine dell’inno. Anche questo gesto è stato criticato e mal interpretato, seppure non si tratta di altro che comprensibile commozione.