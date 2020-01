Il vicesindaco leghista di Ferrara che corre, alza porte e va sullo slittino. Ma ha il permesso disabili | VIDEO

Lo avevamo lasciato così, con la sua faccia davanti la telecamera ad annunciare che avrebbe «fatto un culo così» alla sinistra e ad alcuni giornalisti (con riferimento a quelli di Piazzapulita dopo un’inchiesta su di lui) dopo la vittoria del Carroccio alle Regionali in Emilia-Romagna. La storia, però, ha mostrato la vittoria di Stefano Bonaccini e il proclama non più attuabile. Nella puntata della trasmissione di Corrado Formigli, andata in onda giovedì 30 gennaio, si è tornati a parlare di Naomo Lodi, vicesindaco leghista di Ferrara, con particolare attenzione al suo permesso disabili.

Il nuovo servizio mandato in onda da Piazzapulita parte da un tentativo di intervista al rappresentante della Lega che, però, non ha voluto rispondere alle domande del giornalista, rifugiandosi all’interno del Palazzo del Comune di Ferrara. Poi una breve intervista al primi cittadino Alan Fabbri che ha provato a trincerarsi dietro un: «Lo sappiamo, Naomo è fatto così». Ma l’attenzione si sposta sul permesso disabili intestato al vicesindaco.

Naomo Lodi e il contrassegno disabili

Oltre alla questione della sua residenza in una casa popolare, nonostante un reddito netto di 3400 euro al mese, ecco che si parla di quel contrassegno disabili – il cui possesso è stato dichiarato dallo stesso Naomo Lodi (il cui vero nome di battesimo è Nicola) – a seguito di un incidente che gli ha provocato uno schiacciamento delle vertebre. Un problema che, però, si risolve dopo un lasso limitato del tempo. Per questo motivo quel contrassegno andrebbe restituito. In conferenza stampa, però, lo stesso vicesindaco leghista di Ferrara lo ha mostrato ai cronisti insieme a un certificato medico che indica un’invalidità al 46% che, però, non riporterebbe alla disabilità motoria. Insomma, non darebbe titolo al possesso di quel contrassegno.

I video delle corse a piedi e in bicicletta

Mancherebbe, secondo l’ex dipendente del Comune che si occupava del rilascio di questi contrassegni, che rende quel contrassegno da temporaneo a definitivo. Ma quel che è più evidente arriva da una serie di video che lo ritraggono in comportamenti poco avvezzi a chi denuncia di avere una disabilità motoria.

Dal minuto 7’05” del video mandato in onda da Piazzpulita e pubblicato sul sito di La7, si mostrano almeno quattro occasioni in cui Naomo Lodi si rende protagonista di gesti poco consoni allo stato di disabilità dichiarato dal contrassegno di cui è in possesso: dalla rincorsa agli spacciatori a piedi a quella in bicicletta, passando per il sollevamento di porte e altri oggetti pesanti, fino a una ‘passeggiata’ con lo slittino per le strade ghiacciate e innevate di Ferrara.

(foto di copertina: frame da video mandato in onda da Piazzapulita, La7)