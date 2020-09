Alessandra Mussolini che accusa la Lucarelli di averla giudicata in quanto donna

Non sono mancate le scintille nella seconda puntata di Ballando con le Stelle tra Alessandra Mussolini, in gara insieme al ballerino Maykel Fonts, e Selvaggia Lucarelli in giuria. I battibecchi tra le due – che sono cominciati già nella prima puntata di questa edizione dello show – sono stati sedati dalla conduttrice Milly Carlucci, che in breve ha riportato l’attenzione sul ballo e sulla questione focale del programma, ma in molti sui social hanno reagito all’accusa mossa dalla ballerina alla giudice, schierandosi a favore di una o dell’altra nella polemica Mussolini Lucarelli Ballando con le Stelle.

Lucarelli: «Non accetto lezioni di vita da te proprio sul femminismo»

L’accusa della Mussolini alla Lucarelli trova le basi nella scorsa puntata, la prima di questa edizione. In quell’occasione Selvaggia Lucarelli aveva rimproverato ad Alessandra Mussolini l’atteggiamento eccessivamente da Lolita nonostante i suoi 57 anni apprezzando, al contrario, Conticini – che ha la stessa età della nipote del duce – e il suo aspetto. Proprio da questo deriva l’accusa di Alessandra Mussolini a Selvaggia Lucarelli, definita contro il femminismo. Al vetriolo e immediata la risposta della Lucarelli: «Non accetto lezioni di vita da te proprio sul femminismo».

I social sulla polemica femminismo Mussolini Lucarelli

Come sempre quando succedono queste cose nei programmi televisivi – tutto a favore dell’audience – i social si sono divisi in due fazioni, schierandosi con le due contendenti. C’è chi è contro la Mussolini, facendo notare anche l’ipocrisia delle sue parole considerati gli atteggiamenti nei confronto delle altre donne nella vita reale.

Raga io la Mussolini con la sua finta ilarità, il femminismo spicciolo e la sua volgarità a tratti grotteschi non la riesco a digerire#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/jM0oXMlsgQ — Nemoᓚᘏᗢ (@y0ures0g0lden) September 26, 2020

La Lucarelli a confronto con la Mussolini, è una SIGNORA e qua la chiudo. #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/rqu87ertZb — Valentina (@Valenti99939235) September 26, 2020

La Mussolini fa la femminista solo a #BallandoConLeStelle, nella vita di tutti i giorni tratta le donne con i metodi beceri del peggior Salvini. È la Rai di Foa, tutta fake e trash. pic.twitter.com/hg4cUPCttl — Pinky (@Pinucci63757977) September 27, 2020

La Mussolini che vuole giocarsi la carta del femminismo e poi dice alla Lucarelli “fatti na pelvicata e sciogliti”.#BallandoConLeStelle — Agata | agatonna 🌏🐍 (@agata_rizzi) September 26, 2020



C’è anche chi la Mussolini la sostiene.