Anche Tesla finisce nel contenzioso tra Twitter e Musk

Nella contesta Musk e Twitter ci è finita anche Tesla. La richiesta della piattaforma è quella di ricevere documenti e comunicazioni di Tesla relativi all’offerta di Musk per l’acquisizione. L’informazione si apprende da un mandato di comparizione depositato in data 2 agosto – che compare su The Verge – e la conseguenza è il coinvolgimento a pieno titolo dell’azienda produttrice di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico.

Musk e Twitter, a che punto siamo?

Il disaccordo è arrivato in tribunale, considerato che Twitter ha citato Musk in Dalaware per costringerlo a portare a termine quel famoso piano di acquisizione dell’azienda per 44 miliardi di dollari alludendo a un contratto per l’acquisto dell’azienda firmato dall’imprenditore. Dall’altro lato c’è il patron di Tesla che, affermando di non aver ricevuto le informazioni che aveva richiesto sul numero di account spam presenti sul sito, si vuole tirare indietro.

Le richieste di Twitter per Tesla

Sono in totale ventisette le richieste avanzate da Twitter a Tesla, tra cui la condivisione di tutte le comunicazioni interne all’azienda relativamente il piano di acquisizione, oltre a quelle tra Musk e Twitter e Musk e i co-investitori. In particolare, la richiesta è anche di visionare tutti i documenti relativi a quegli 8,4 miliardi di dollari di azioni Tesla che Musk ha venduto per finanziare l’offerta fatta a Twitter. Non è la prima volta che il maggiore azionista di Tesla (17% del totale corrispondente a circa 175 milioni) vende azioni, l’ultima dopo un sondaggio fatto tra i suoi follower.

Cosa succede ora? Tesla dovrà consegnare entro sette giorni dalla richiesta la documentazione relativa all’offerta pubblica di acquisto insieme ai documenti interni relativi al tweet del 13 maggio di Musk, quello con cui l’imprenditore ha annunciato che l’accordo con Twitter era in sospeso. Anche le comunicazioni con i media in merito alla questione dovranno essere consegnate. In sostanza, Twitter sta preparando il campo per il processo del 17 ottobre

Il mandato di comparizione di Tesla è l’ultima di una serie di richieste di informazioni inviate dal team legale di Twitter mentre si avvicina il processo del 17 ottobre presso la Corte di Cancelleria del Delaware. Twitter ha anche citato in giudizio una serie di importanti CEO e venture capitalist del settore tecnologico, tra cui Marc Andreessen, fondatore della società di venture capital Andreessen Horowitz, l’ex dirigente di Facebook e CEO di Social Capital Chamath Palihapitiya e David Sacks, fondatore del chief operating officer di PayPal e attuale general partner di Craft Ventures.