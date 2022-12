Musk ammette il malinteso con Apple: «Non ha mai pensato di rimuovere la piattaforma»

Della presunta controversia tra Musk e Apple relativamente alla presenza di Twitter sull’Apple Store se ne è parlato molto. Tutto è partito dai tweet del miliardario relativamente al fatto – sostenuto lunedì di questa settimana – che la Mela avrebbe voluto rimuovere Twitter dal suo store. Non specificando la ragione, Musk ha puntato il dito contro con i suoi soliti toni e le supposizioni sono state tante (anche noi vi avevamo parlato, qualora si fosse rivelato vero, della possibile interferenza tra le nuove modalità di moderazione Twitter e le regole dell’App Store). Alla fine dei conti, però, questo presunto dissidio sembra non essere mai esistito ed è Musk stesso che lo conferma.

Musk e Apple, non c’è mai stata l’intenzione di rimuovere Twitter dall’App Store

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so. — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

Musk e Cook si sono seduti a tavolino e hanno parlato. Risultava evidente ieri, quando Musk ha pubblicato un video del quartier generale di Apple ringraziando il capo dell’azienda per avergli fatto fare un giro. In seguito, terminato l’incontro, ecco il verdetto: «Buona conversazione. Tra le altre cose, abbiamo risolto il malinteso sulla potenziale rimozione di Twitter dall’App Store. Tim ha chiarito che Apple non ha mai considerato di farlo». Si è quindi trattato di un malinteso relativamente a un’intenzione che non è mai esistita e ad ammetterlo è colui che ha messo in campo il presunto dissidio.

Nella raffica di tweet che Musk ha dedicato alla vicenda lunedì ce ne sono stati alcuno provocatori e uno in cui ha chiamato in causa Cook stesso menzionandolo. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, e lo spauracchio per eventuali, ulteriori problemi finanziari di Twitter legati alla mancata diffusione sull’App Store (e quindi al mancato raggiungimento di nuovi utenti) sono scongiurati.