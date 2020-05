Nel quartiere di Silvia Romano a Milano risuona la musica di Jovanotti con Viva la libertà

In una Milano provata dall’emergenza coronavirus, c’è finalmente lo spazio per un sorriso. Nel quartiere di Casoretto, municipio 3, a est del capoluogo meneghino c’è aria di festa. La voce che si alza dai balconi è quella di Jovanotti, con la sua canzone Viva la Libertà. Un inno di gioia che si adatta alla liberazione più bella, quella di Silvia Romano dopo 559 giorni di prigionia. Silvia Romano, partita a 23 anni da qui, era andata in Kenya come volontaria per aiutare i bambini e cercare di contribuire alla loro educazione. Nelle prossime ore rientrerà con un anno in più e con la voglia di lasciarsi finalmente l’incubo alle spalle.

Musica per Silvia Romano nel quartiere di Casoretto a Milano

Viva la libertà.

Da casa di #SilviaRomano lo dicono con la musica, che suona in tutto il quartiere.

L’angoscia è diventata gioia.

Commovente#Milano #Casoretto pic.twitter.com/SuvXQXZQN5 — Karim Barnabei (@K_Barnabei) May 9, 2020

Il suo quartiere è pronto ad accoglierla: dai balconi è subito partito un flashmob intenso, forse più di quelli che – da qualche mese a questa parte – tengono impegnati gli italiani alle 18 di ogni pomeriggio di questo periodo di lockdown e di questi primi giorni di fase 2. È la vera voce della libertà, è quella speranza che ora si concretizza: Casoretto è pronto a riabbracciare Silvia Romano: è pronta a riabbracciarla la madre, con cui viveva prima di partire per il Kenya, è pronta a riabbracciare gli amici e i conoscenti, la palestra per cui lavorava. Viva la libertà, Silvia, viva la libertà.