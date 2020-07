Zaia vi farà una multa salata se uscirete dall’isolamento, anche se siete negativi

Luca Zaia fa sul serio. Dopo quanto accaduto a Vicenza, con l’imprenditore che è risultato positivo al coronavirus e – nonostante questo – ha partecipato sia a un evento pubblico, sia a un funerale, rifiutando di sottoporsi al periodo di isolamento, nonostante i sintomi e la positività al tampone, il governatore del Veneto ha emesso un’ordinanza in cui si richiede il pagamento di 1000 euro di multa se si violerà l’isolamento fiduciario.

Multa Zaia per chi viola l’isolamento fiduciario

Questo vale sia per i soggetti positivi al coronavirus, sia per quelle persone risultate negative al tampone che, tuttavia, sono entrate in contatto con persone positive al Covid-19. Ma la stessa cosa vale anche per le persone che sono rientrate in Veneto da Paesi considerati a rischio e per tutti quelli che presentano febbre e sintomi di difficoltà respiratorie. Una stretta che, ora, il governatore si augura possa fare scuola in tutta Italia, con il tentativo di portare dalla propria parte anche il governo nazionale.

Per i positivi che violano la quarantena, invece, scatta il carcere

Nell’ordinanza non sfuggono nemmeno i presìdi amministrativi locali. I sindaci e i prefetti, infatti, sono obbligati a comunicare i nominativi delle persone che si trovano all’interno delle proprie abitazioni per l’isolamento domiciliare. Non solo: non sono esclusi dall’ordinanza nemmeno coloro – come nel caso dell’imprenditore vicentino che si era recato in Serbia – che per motivi di lavoro sono costretti a recarsi fuori dall’Italia. Per loro, la necessità è quella di sottoporsi a un doppio tampone che dovrà dare per forza esito negativo, altrimenti non potranno uscire di casa.

Ma Zaia è ancora più categorico anche per l’altra tipologia di persone che può violare la quarantena, ovvero il positivo che va in giro (proprio come l’imprenditore veneto): «Se un positivo va in giro – ha detto Zaia minaccioso – c’è il carcere e l’arresto, si sappia».