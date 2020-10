Sala annuncia: da stasera a Milano ci saranno le «forze dell’ordine nei luoghi della movida»

Da questa sera le forze dell’ordine presidieranno i luoghi di maggiore movida Milano, con una suddivisione del compito tra le varie polizie: «polizia locale, carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato si andranno a concentrare su alcune aree della movida e cioè in Gae Aulenti, Sempione e Navigli», ha riferito Sala a Sky Tg24. Il sindaco di Milano ha chiarito che – almeno per ora – non si riflette su ulteriori restrizioni a Milano ma su un maggiore controllo del rispetto delle regole per fermare la diffusione del Covid.

LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 8 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

A Milano la situazione nuovi contagi «è abbastanza sotto controllo»

Sala ha chiarito che, per quanto si stia registrando un aumento di nuovi contagi nella città – +282 oggi – «io faccio quello che facevo nel momento delle crisi di alcuni mesi fa, cioè più che ai numeri del contagi guardo alla situazione negli ospedali e nei pronto soccorso, chiamo i medici». La situazione negli spazi dedicati al Covid è stata definita – seppure con «un minimo in più di affollamento» – viene dichiarata «ancora molto gestibile». «Da ciò a dire che possiamo stare tranquilli ne passa molto», ha detto Sala, «e in questa situazione la mascherina se non è tutto, è qualcosa e bisogna che ognuno faccia la sua parte».

Attenzione alta per la capienza all’80% dei mezzi

Sala si interroga anche sulla capienza dei mezzi pubblici viste le immagini che sono arrivate dalle metro di Milano, estremamente affollate: «Io garantisco che alla soglia massima dell’80% non ci siamo nemmeno avvicinati, allora chiediamoci se l’80% è troppo elevato», ha detto Sala. Aggiungendo anche che non sarà possibile aumentare il numero dei mezzi in circolazione a nel capoluogo meneghino: «Di mezzi non ne abbiamo uno che non utilizziamo, abbiamo una flotta poderosa ma i mezzi sono tutti utilizzati».